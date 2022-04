Hamilton: Geen enkele progressie in eerste drie weekenden

In de slotfase van de kwalificatie voor Australische Grand Prix reed Lewis Hamilton de vijfde tijd, waarmee hij een beter resultaat behaalde dan vooraf mogelijk leek. Het verschil met polesitter Charles Leclerc was echter nog altijd niet om over naar huis te schrijven: bijna een seconde. Volgens Hamilton is van vooruitgang dan ook geen sprake.

“Nee, we hebben geen enkele progressie geboekt”, laat Hamilton weten aan onder andere Motorsport.com. “Ik weet dat iedereen er keihard aan werkt, maar we zijn nu drie weekenden onderweg en we hebben in die drie weekenden geen vooruitgang gemaakt. Ik hoop dat we morgen in de race veel informatie kunnen verzamelen en we linksom of rechtsom iets kunnen verzinnen dat het de volgende race beter gaat.”

Op de vraag waarover hij momenteel niet tevreden is als het om de auto gaat, antwoordt de coureur uit Stevenage: “Over alles. Nee, op sommige punten voelt de auto niet heel verschrikkelijk, we zijn alleen niet zo snel als de anderen. Waar ik het meest ontevreden over ben is het porpoising. Ik heb nog nooit zoiets ergs meegemaakt in de auto. En we lijken er op het moment maar niet vanaf te kunnen komen.” Geconfronteerd met het feit dat Ferrari eveneens kampt met porpoising, maar desondanks op pole staat in Melbourne: “Ik begrijp dat niet. Volgens mij begrijpt niemand dat. Ik wou dat wij in een vergelijkbare situatie zaten, maar dat is niet het geval.”

Hamilton kende dit weekend meerdere momentjes in de W13, waarbij hij even naast de baan schoot. Of hij zorgen maakt over het gebrek aan vooruitgang? Hamilton: “Het is een behoorlijk drukke periode geweest en het kost tijd om dingen te maken. Op het moment zit er echter nog niets spannends bij ons in de pijplijn. Ik wilde dat ik optimistisch kon zijn en kon zeggen dat er iets in aantocht is waardoor het beter zal gaan. Maar dat is momenteel niet het geval.”

Compromis

Teamgenoot George Russell kwalificeerde zich als zesde, een resultaat waar hij niet heel warm van wordt. “Vijfde en zesde, dat klinkt misschien alsof we staan op de plekken waar we thuishoren, maar als je er iets beter naar kijkt, dan staat er McLaren voor ons en zou Fernando Alonso eveneens voor ons zijn geëindigd. En ik weet niet wat er bij Carlos Sainz aan de hand was, maar hij zou waarschijnlijk ook voor ons hebben gestaan. Op basis van onze snelheid hadden we waarschijnlijk dus achtste en negende gestaan. Dan kun je niet zeggen dat je een goede dag hebt gehad. We hebben dit keer geprofiteerd van fouten van anderen. We moeten nog steeds veel snelheid zien te vinden.”

Ook Russell klaagt over porpoising. “Waar ik momenteel het meeste last van heb, is het gehobbel. Ik probeer van alles om daar net van weg te blijven, maar dat kost me heel veel snelheid in de snelle bochten. Daar raak ik dan heel veel tijd kwijt. Door het gestuiter heb ik momenteel niet het vertrouwen om de bochten goed aan te vallen. Als de auto zo op en neer gaat, is het gewoon niet mogelijk om hem een snelle bocht in te gooien. En het blijkt lastig om een goed compromis te vinden.” Dat compromis houdt het verhogen van de rijhoogte in. Russell: “Maar we willen de auto juist graag laag hebben. Alleen heb je dan dus niet het vertrouwen om de bochten aan te kunnen vallen. We weten op dit moment dus niet wat het juiste compromis is.”