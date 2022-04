Leclerc moet zich verantwoorden bij stewards na F1-kwalificatie

Charles Leclerc heeft in het Albert Park van Melbourne zijn tweede pole-position van het Formule 1-seizoen 2022 te pakken. Helemaal zwart-op-wit staat die pole echter nog niet. Leclerc is op het matje geroepen door de stewards. Tijdens Q1 zou hij om 16.09 uur lokale tijd 'onnodig langzaam' hebben gereden tijdens een in-lap. Het is volgens de stewards van dienst mogelijk in strijd met de Event Notes zoals die voor aanvang van de kwalificatie zijn opgesteld door wedstrijdleider Niels Wittich.

Het vermeende vergrijp hangt overigens niet samen met de rode vlag die later in Q1 zou volgen. Het moment waarop de sessie na een crash tussen Nicholas Latifi en Lance Stroll werd stilgelegd, zou pas later volgen. Met twee minuten en één seconde te gaan werd de klok stilgezet, waardoor de kwestie van Leclerc en zijn metgezellen daar niet mee samen kan hangen.

Het lijkt de stewards eerder te gaan om een reguliere in-lap van Leclerc na afloop van een snelle run. In de event notes van de FIA staat namelijk vermeld dat "een auto op geen enkel moment onnodig langzaam, onregelmatig of op een voor andere bestuurders gevaarlijke manier mag worden bestuurd". Wittich heeft daar zelf nog aan toegevoegd dat coureurs onder een maximale rondetijd - dus qua duur - moeten blijven. Dat laatste zou er in het geval van de Ferrari-coureur wellicht aan schorten, overigens net als bij Zhou Guanyu en Yuki Tsunoda het vermoeden is.

Alle heren moeten tekst en uitleg geven, al lijkt een gridstraf behoorlijk vergezocht en ook nagenoeg uitgesloten. In het verleden zijn dergelijke zaken meestal afgedaan met een reprimande voor de coureurs in kwestie.