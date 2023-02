Lewis Hamilton slaagde er in 2022 voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan niet in een Grand Prix te winnen. Daarnaast moest de zevenvoudig wereldkampioen in de eindstand zijn meerdere erkennen in George Russell, die in zijn eerste volledige jaar bij Mercedes wél een wedstrijd als winnaar afsloot. Het was voor Hamilton een van de weinige keren dat het Duitse merk hem minder goed materiaal gaf.

Met Mercedes won de Brit eerder zes rijderstitels en acht constructeurskampioenschappen: "Ze gaven hem jarenlang een winnende auto", zegt Jenson Button bij Sky Sports. "Afgelopen seizoen lukte dat niet. Toch won ook die auto nog een race. Aan het einde van 2022 waren ze best sterk. Lewis zat er toen ook bovenop. Zijn resultaten werden halverwege dat jaar steeds consistenter. Hij was echt ontzettend snel." De voormalig teamgenoot van Hamilton denkt dat de 38-jarige coureur komend F1-seizoen er alles aan gaat doen om op jacht te gaan naar zijn achtste titel: "Ik verwacht dat hij er dit jaar vanaf de start meteen volle bak voor gaat. Daar kijk ik enorm naar uit. Russell wordt flink onder druk gezet, maar het is een goed koppel en ik heb zin in dat gevecht."

Het contract van de F1-ster loopt eind 2023 af. Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff zich niet al te druk maakt over een eventuele verlenging - de gesprekken zijn al gestart - waarschuwt Button hem wel. De wereldkampioen van 2009 denkt dat een niet-competitieve wagen Hamilton van gedachten kan laten veranderen. "Dit is wel iets waar we op een bepaald moment in onze loopbaan doorheen gaan. Het niet hebben van een winnende auto is een reden dat veel mensen stoppen", gaat Button verder, die zelf in 2016 stopte. "Daarom kapte ik ermee. Je kan jezelf met een winnende auto prima onder druk zetten. Zodra dat niet het geval is, denk je: 'Ik heb er genoeg van. Ik wil stoppen'."

F1-analist Damon Hill hoorde Hamilton al over stoppen: "Hij denkt er al aan. Hij is 38 en noemde zich eerder al een van de oudste coureurs op de grid", zegt de F1-kampioen van 1996. "Je hikt natuurlijk tegen het einde van je loopbaan aan. Iedereen weet dat een coureur niet eeuwig door kan gaan. Hij is wel superfit, toegewijd en hield zichzelf in vorm. Het gaat om het mentale stukje: of je jezelf elke keer weer naar dat vliegtuig en hotel kan slepen en je racet terwijl je weet dat je geen competitieve auto hebt. Dat is de sleutel. Als de [nieuwe] auto hem laat ruiken aan zeges, dan staat hij er. Is dat niet het geval, dan wordt het lastig voor op de lange termijn."