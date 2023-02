'McLaren CEO bezoekt Red Bull voor mogelijke motorendeal'

McLaren nam na een aantal beroerde jaren eind 2017 afscheid van Honda, stapte over naar Renault en keerde in 2021 terug naar Mercedes. Met dat merk werkte McLaren eerder al een lange tijd (succesvol) samen. De samenwerking met Mercedes blijft in ieder geval tot eind 2025 staan, maar wat men daarna in Woking wil is nog onduidelijk. Onlangs werd Honda opnieuw in verband gebracht met McLaren om vanaf 2026 weer te gaan samenwerken. De Japanners schreven zich wel in voor het nieuwe motorreglement dat in 2026 ingaat, maar hebben nog geen team om daadwerkelijk motoren aan te leveren. Eind 2025 stopt Red Bull Racing met Honda en gaat verder onder de naam Red Bull Ford Powertrains.

Naast AlphaTauri en Red Bull rijdt er vanaf 2026 wellicht nog een team met die power units. McLaren CEO Zak Brown bracht afgelopen maand namelijk een bezoek aan Red Bull Powertrains in Milton Keynes om het te hebben over een potentiële deal, dat meldt The Independent. De Britse krant nam contact om met het Oostenrijkse team en een woordvoerder bevestigde dat de Amerikaan inderdaad in de motorenfabriek van de constructeurskampioen is geweest.

Over de toekomstplannen van McLaren zei Brown bij de presentatie van de MCL60. "Er is nog genoeg tijd om te beslissen wat in en na 2026 gaan doen. Momenteel zijn ik en Andrea Stella (teambaas, red.) heel langzaam de mogelijkheden aan het onderzoeken. We hebben geen haast en zijn op dit moment blij met Mercedes."

De auto voor het komende F1-seizoen is dus gewoon nog voorzien van een power unit van Mercedes. Donderdag start ook McLaren aan de driedaagse wintertest in Bahrein.

