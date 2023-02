Welke opties heeft Honda in F1, nieuwe deal met McLaren denkbaar?

Laten we vooropstellen dat Honda geen geweldig 'track record' heeft als het op in- en uitstappen aankomt. In de recente historie hoef je niet ver terug om twee voorbeelden te vinden. Aan het eind van 2008 stopte Honda met het eigen fabrieksteam en zag Brawn GP een jaar later met beide wereldtitels aan de haal gaan. Wie denkt dat een ezel zich niet tweemaal aan dezelfde steen stoot, heeft het mis. Bij de beruchte persconferentie uit 2020 ging het weliswaar niet om een fabrieksteam, maar werd wel aangekondigd dat Honda eind 2021 zou vertrekken als motorleverancier.

Doordat Max Verstappen in Abu Dhabi 2021 de wereldtitel heeft gepakt en Honda het mooiste afscheidscadeau heeft gegeven, kun je zeggen dat het een vertrek in stijl is geweest. Dat vertelt echter niet het hele verhaal. Zo heeft Honda de motoren nadien nog volledig klaargemaakt voor 2022, met de laatst toegestane performance upgrades voor de engine freeze en de aanpassing aan E10-brandstof. Honda heeft dermate goed werk geleverd dat er nu een sterk totaalproduct ligt. Van dat product plukt Honda PR-technisch veel minder vruchten dan dat had gekund. Honda heeft de lasten er met andere woorden wel van, maar de lusten niet volledig.

Honda schiet zichzelf in de voet, geen weg terug voor Red Bull

Dat besef is gaandeweg ook bij Honda gekomen. Toen de gevolgen van de coronacrisis (financieel) niet zo desastreus bleken als gevreesd, is men stapje voor stapje teruggekomen op het eerdere besluit. Resultaat daarvan is dat Honda alle motoren voor Red Bull Racing en AlphaTauri nog maakt tot en met 2025. Resultaat is echter ook dat de grootste schade al is aangericht. Door het eerste besluit van Honda om te vertrekken, moest Red Bull iets doen om het toekomstplaatje ook op lange termijn rond te krijgen. Of zoals Christian Horner zegt: "Toen Honda in 2020 liet weten dat ze een jaar later weg zouden gaan, was dat droevig voor ons. Dat heeft eigenlijk tot Red Bull Powertrains geleid en ook tot de gedachte dat we controle moesten nemen over onze eigen toekomst."

Het Honda-besluit heeft Red Bull min of meer gedwongen tot Red Bull Powertrains en die ontwikkeling komt nu als een boemerang terug voor Honda. Want nu Honda de deur naar F1 zelf weer opent, is een samenwerking zoals die was een gepasseerd station voor Red Bull. Na alle aanwinsten van onder meer Mercedes en de investeringen in Milton Keynes kan alles uitbesteden aan de Japanners eigenlijk niet meer. Dit is ook precies waarom Horner een langere samenwerking tussen Red Bull en Honda 'te ingewikkeld' noemt. Alles in Japan laten doen gaat niet en een interne verbrandingsmotor van Red Bull samenvoegen met elektrische componenten van Honda is natuurlijk al helemaal ingewikkeld - en ook best riskant.

Welke opties heeft Honda nog voor F1-deelname in 2026?

De gang van zaken heeft Honda in een lastige situatie gebracht, waarbij de vraag luidt: wat nu? Het antwoord daarop moet Honda in twee fases geven. Om te beginnen moet Honda eerst intern beslissen of het vanaf 2026 daadwerkelijk mee wil doen of niet, vervolgens nog hoe en met wie. Zoals Horner terecht aangaf, zegt de FIA-inschrijving nog maar weinig. "Dat een merk vandaag de dag staat ingeschreven voor 2026 betekent niet dat het tegen die tijd van de partij is." Het geldt bij uitstek voor Honda. Van Alpine, Audi, Ferrari, Mercedes en Red Bull-Ford is duidelijk dat ze present zijn in 2026, van Honda weet niemand het. De Japanners hebben zich vooral ingeschreven om de plek aan de onderhandelingstafel te behouden en om zichzelf opties te geven.

Vervolgvraag luidt wat de opties zijn. De fase waarin die - overigens door alle partijen - worden verkend is nu aangebroken. Voor Honda begon dat zoals gezegd door met Red Bull te praten. Gezien het succes en de onderlinge relatie is het logisch dat beide partijen in eerste instantie met elkaar hebben gesproken. De uitkomst is dat beide hun eigen weg gaan en dus moet Honda verder kijken. Voor dat verder kijken gingen er eerst geruchten rond over het overnemen van AlphaTauri, maar ook dat is nu onwaarschijnlijk. Zo heeft Red Bull Powertrains-Ford niet voor niets laten weten dat het vanaf 2026 motoren zal leveren aan zowel Red Bull Racing als ook aan AlphaTauri.

Het maakt de lijst met opties nog korter, eigenlijk gereduceerd tot de zelfstandige teams op de grid plus Andretti. Als we dat lijstje bij langs gaan, lijkt Haas als eerstvolgende afgestreept te kunnen worden. Zo heeft Haas een dermate goede relatie met Ferrari - alles overnemen wat binnen het reglement mag, een eigen afdeling in Maranello en de windtunnel van Ferrari gebruiken - dat het wisselen van motorleverancier gek is. Doordat Honda heeft aangegeven dat het graag een competitieve partner of in ieder geval een team met potentie heeft, valt Haas ook al af. Van de huidige teams blijven derhalve Aston Martin, McLaren (ja inderdaad, McLaren...) en Williams over. Het laatstgenoemde team is natuurlijk ook niet competitief, maar heeft met Dorilton Capital wel grootse plannen en financiële slagkracht. De aanstelling van Mercedes-man James Vowles maakt het inruilen van Mercedes-motoren niet zo waarschijnlijk, al gaan die geruchten wel.

Is een nieuwe samenwerking met McLaren denkbaar?

Dat gezegd hebbende, zijn de geruchten over McLaren-Honda sterker. Alleen deze twee namen achter elkaar doen de wenkbrauwen al fronsen. Want was het vorige huwelijk niet in een groot drama geëindigd? De periode 2015-2017 had oude glorie moeten laten herleven, maar met nul overwinningen, nul podia en nul pole-positions is de oogst mager. Alleen met het aantal uitvalbeurten gooide de combinatie hoge ogen. Tel daarbij op dat de woorden 'GP2 engine' van Fernando Alonso een krasje op de trotse Japanse ziel hebben achtergelaten en het beeld is wel zo'n beetje compleet. Toch is er volgens The Race weer contact tussen McLaren en Honda. Het medium schrijft er meteen bij dat het in dit stadium nog weinig zegt en dat het puur om verkennende gesprekken gaat. Dat is ook logisch en past bij de fase waar alle niet-fabrieksteams nu in zitten richting 2026.

Vanuit Honda gezien is het logisch dat McLaren in ieder geval wordt meegenomen in die gesprekken. Als het daadwerkelijk F1 wil doen vanaf 2026 zijn er immers niet veel betere alternatieven. Bovendien moet je alle mogelijkheden in kaart hebben om intern een beredeneerde keuze te kunnen maken over wel of niet deelnemen. Ook vanuit McLaren gezien is het logisch om in ieder geval met Honda te praten. Zo heeft de overstap naar de Mercedes-motor niet de doorbraak teweeggebracht waar McLaren een paar jaar geleden op hoopte. Het exemplaar van Honda is in de voorbije jaren juist veel beter geworden en achter Ferrari wellicht de krachtigste motor op de grid. Het gesprek niet aangaan zou in dat opzicht alleen maar dom zijn.

Berichtgeving over verkennende gesprekken tussen Honda en McLaren is dus logischer dan dat het misschien lijkt. Er moet over oud zeer heen worden gestapt, al helpt het dat beide merken in de top een wisseling van de wacht hebben gehad. Belangrijke disclaimer is wel dat er nog niet te veel conclusies aan verbonden moeten worden. Zo is Zak Brown ook gesignaleerd tijdens een bezoekje aan Red Bull Powertrains en wordt de deur naar Audi evenmin dichtgegooid. Gesprekken met Audi zijn in een eerdere fase stukgelopen, maar gingen toen over een overname van het team en niet over motorleveranties. Het totaalplaatje geeft aan dat het voor beide partijen een kwestie van verkennen is en dat er voor een nieuwe samenwerking nog talloze keuzes moeten worden gemaakt. Zover is het nog lang niet, al is het maar omdat kiezen niet het sterkste punt van Honda is gebleken. Maar goed, het voor velen misschien wereldvreemde idee ligt in ieder geval op tafel...