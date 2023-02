VIDEO: Nieuwe Haas VF-23 tot in detail te bewonderen Steeds meer Formule 1-teams geven beelden vrij van de filmdagen met de nieuwe 2023-auto's. De volgende renstal die dat doet, is Haas. Zij doen er in tegenstelling tot McLaren niet veel aan om het ontwerp van de nieuwste creatie geheim te houden, want alle uiterlijke details van de VF-23 zijn te bewonderen. De vloerranden en de rest van het bodywork kunnen uitermate goed geïnspecteerd worden.