Button wijst zijn favoriet aan om Hamilton bij Mercedes op te volgen

Lewis Hamilton maakt sinds 2013 deel uit van het Mercedes F1-team en genoot vele successen, maar na twaalf seizoenen neemt hij afscheid om in 2025 zijn jeugddroom waar te maken en het team van Ferrari te vertegenwoordigen. De 39-jarige Brit heeft twee moeizame seizoenen achter de rug en hoopt bij Ferrari voor nog wat meer succes te gaan. Dat heeft wel twee nieuwe puzzelstukken opgeleverd: waar moet Carlos Sainz naartoe en wie wijst Mercedes aan als opvolger van Hamilton?

Jenson Button, de F1-kampioen van 2009 en oud-teamgenoot van Hamilton bij McLaren, heeft al een duidelijke voorkeur als hij kijkt naar het huidige veld. "Ik zou graag Fernando Alonso zien [als opvolger]", zegt hij in gesprek met Sky F1. "Hij is nu 42, maar de honger is er. En als dat er is, dan is de fitheid er ook. Hij rijdt nu elke dag wel in een kart of een of andere raceauto. Het zou een coole samenwerking opleveren", stelt de Brit. "Ik denk dat ze best goed van elkaar zullen leren en goed zullen samenwerken." Button noemt ook Williams-coureur Alexander Albon nog als kandidaat. De Britse Thai komt van de Red Bull-familie, maar maakte vorig jaar een goede indruk en staat nu hoog op het lijstje van meerdere teams.

Voor Mercedes levert het in ieder geval de bijzondere situatie op waarin het weet dat Hamilton aan het einde van het jaar overstapt naar grote concurrent Ferrari. Daardoor zou het voor Mercedes niet tactisch zijn om hem het volledige seizoen te betrekken bij belangrijke overleggen, al heeft teambaas Toto Wolff benadrukt dat beide coureurs gelijk behandeld zullen worden. Button vermoedt echter dat Wolff hier niet geheel eerlijk is geweest. "Dat is niet makkelijk. Wat houden ze achter voor Lewis? Hij kent alle ins en outs van het team toch al heel goed, maar als het op de details neerkomt, gaan ze dan bepaalde zaken achterhouden voor Lewis? Wellicht."

Button voorziet hoe dan ook een 'interessant jaar' als hij vooruitkijkt naar 2025. "Maar we hebben nog steeds het komende seizoen om naar uit te kijken, al is dit echt heel spannend. Het is een dappere zet van Lewis, want het is niet dat hij naar zomaar een ander team gaat. Hij gaat naar Ferrari. Hij stapt naar een team waar ze Italiaans spreken, een taal die hij niet kent en Charles [Leclerc] wel heel goed beheerst", besluit de Brit.