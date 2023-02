Lewis Hamilton heeft in het komende Formule 1-seizoen maar één doel voor ogen en dat is het winnen van zijn achtste wereldtitel. Mocht de Brit dat voor elkaar krijgen, dan gaat hij Michael Schumacher in die stand voorbij. Afgelopen jaar werd door de wispelturige W13 en tegenvallende prestaties van Mercedes getwijfeld over de motivatie van de 38-jarige coureur. Het was voor het eerst in zijn F1-loopbaan dat hij een seizoen zonder zege afsloot. Toto Wolff heeft echter gezien dat Hamilton voor 2023 tot op het bot gemotiveerd is en stelt dat rijder uit Stevenage nooit eerder zo fit was. "Hij is in topvorm, is gemotiveerd, positief en heeft de energie", zegt de Mercedes-teambaas tegen onder meer Motorsport.com. "Misschien is hij wel in zijn beste vorm van de afgelopen tien jaar."

Hamilton gaat in ieder geval zijn laatste contractjaar in bij Mercedes. Beide heren krijgen al maanden de vraag hoe het zit met de besprekingen. Bij de bekendmaking van het vertrek van James Vowles richting Williams stond ook Wolff de pers te woord. Toen hem werd gevraagd naar de stand van zaken rondom een contractverlenging voor Hamilton, liet de Oostenrijker weten in de winter te willen praten. Inmiddels zijn de gesprekken gestart, maar Wolff maakt zich weinig zorgen. "Dit soort contracten hebben we in het verleden ook al gehad en die verschilden elke keer minimaal van elkaar. Het is niet heel complex, het gaat puur om wat voorwaarden", zegt de leidinggevende. "Er is inmiddels een gesprek geweest, maar ik hang er geen tijdlijn aan. Het is voor ons allebei in deze fase ook niet zo belangrijk. We hebben nog een volledig jaar te gaan, het juiste moment komt vanzelf wel."

Hamilton wordt ook een dagje ouder

De zevenvoudig wereldkampioen heeft de 38 inmiddels aangetikt, maar volgens Wolff speelt leeftijd geen rol. "Kijk naar atleten die op latere leeftijd nog grenzen verlegden, zoals Tom Brady (American Football-speler, red). Hij is inmiddels 45. We zijn er voorlopig altijd uitgekomen met oplossingen die in lijn waren met zijn waarde voor het team en de sport. Mercedes is de plek waar hij wil zijn. Het is nooit lastig geweest en het sleept zich niet voort. Net als voorgaande jaren creëerde het uitblijven van een bekendmaking onrust in de media, maar voor ons was het nooit een probleem om dergelijke zaken in de winter, kort voor het racen, te bespreken. Het heeft niet onze eerste prioriteit, deze reis gaat toch wel verder."

Op de vraag of Hamilton de resultaten van dit seizoen afwacht voordat hij een nieuw contract tekent, antwoordt Wolff. "Hij weet wat hij aan het team heeft. We wonnen acht constructeurstitels op rij, maar vorig jaar zaten we ernaast. We moeten doorgaan met ontwikkelen, net zoals we vorig jaar deden. Ik denk niet dat hij twijfelt over of Mercedes gaat presteren of niet. Uiteindelijk doen we dat toch wel."