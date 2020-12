Dit schreven internationale media over Russell, Perez en Sakhir GP

Gazzetta: Overwinning van onschatbare waarde voor Perez op de dag van Russell

We beginnen zoals inmiddels gebruikelijk in Italië. Daar moest men om te beginnen toezien hoe Ferrari puntloos bleef. Sebastian Vettel eindigde als twaalfde, terwijl Charles Leclerc net als Max Verstappen al vroeg klaar was. "Leclerc had alle kans op een goede race en op het behalen van waardevolle punten, ware het niet dat hij al heel snel in de fout ging", is men in de Gazzetta kritisch. Dat is men vanzelfsprekend niet op Sergio Perez. "Deze zege van Checo is haast van onschatbare waarde. Het is prachtig om de vreugde van een coureur te zien die altijd in het middenveld heeft gereden, zonder ooit te klagen dat hij geen winnende auto heeft gehad."

"De manier waarop hij het voor elkaar kreeg, was ook indrukwekkend", duidt men op het contact met Leclerc en de inhaalrace. "Ook al komt er misschien een sabbatical voor hem aan, deze race had geen waardigere winnaar kunnen krijgen." Of toch wel? Want wat als Russell zijn eerste GP voor Mercedes had gewonnen. "Het is enorm zuur voor Russell, die de race volledig onder controle had. Maar Mercedes heeft het verknoeid", duidt de journalist van dienst op het geblunder met de banden. "Ongelooflijk maar waar. Het leek in Bahrein de dag van George Russell te worden, maar het is de dag van Sergio Perez geworden. Eigenlijk is dat even mooi."

Bild: Mick heeft een grote toekomt, Mercedes gooit alles weg na 'Mega-Panne'

Bij onze Oosterburen draaide het voorbije autosportweekend niet alleen om de Formule 1. Zo werd Mick Schumacher eerder op de zondag kampioen in de hoogste opstapklasse. 'Warum auf Mick eine große Zukunft wartet' legt men alvast haarfijn uit, al lijkt die grote toekomst toch eerder voor Russell weggelegd. "Vier uur nadat Mick Schumacher de F2-titel veroverde, schoot de Formule 1 ook nog in actie. Het zou dramatisch en spannend worden." Dat drama zat meer specifiek bij Mercedes. Of zoals Bild kopt: 'Mega-Panne! Mercedes wirft Doppel-Sieg weg'. "Zonder de potentiële rivalen Verstappen en Leclerc op de baan leek Mercedes de race simpel te kunnen controleren." Dat was ook zo totdat het gegoochel met de banden begon. "Mercedes haalde beide auto's naar binnen, maar dat zou uitdraaien op een regelrechte ramp."

"Na de herstart in ronde 69 leverde de jonge Brit [Russell] echter opnieuw vuurwerk. De invaller voor Hamilton leek op weg om de race alsnog te winnen, maar kreeg toen de melding van een lekke band. Er was ogenschijnlijk niets te zien, maar hij kwam wel binnen." Het maakte de voorsprong van Perez ineens geruststellend. "Oval-waanzin in Bahrein: Perez liet zich de zege ook niet meer ontnemen. De Mexicaan greep zijn eerste F1-overwinning en zorgde zo voor één van de grootste verrassingen van dit seizoen." Zo bleek Mercedes toch te kunnen verliezen en was Verstappen daar niet eens voor nodig. Diens race was slechts van korte duur. "Leclerc ramde Perez en Verstappen moest dermate uitwijken dat hij de bocht ook niet meer kon halen. De Nederlander belandde in het grind en vervolgens in de bandenstapels. Een fractie later zou Leclerc daar ook in ploffen." De grote triomfator van de dag kon echter wel door en hoe...

Sky Sports: Bizar einde van dramatische F1-week, Verstappen had kunnen winnen

In Groot-Brittannië is er natuurlijk veel medelijden met Russell. Sky Sports spreekt van 'a puncture pain' voor de jonge Brit, al gaat dat eigenlijk nog voorbij aan het eerdere geblunder van Mercedes. "Om een toch al dramatische Formule 1-week compleet te maken, leek Russell op weg naar een opmerkelijk succes als invaller voor Lewis Hamilton." Maar die plottwist bleek nog niet eens het einde van dit boek. "In wat Toto Wolff beschreef als een kolossale f***-up kreeg Russell de voorbanden van Bottas gemonteerd, hetgeen in strijd met de regels was. Daardoor moest de Brit nog een keer naar binnen komen." Door deze ongein hing hem ook nog een diskwalificatie boven het hoofd, al heeft Mercedes uiteindelijk alleen een boete ontvangen.

"De problemen voor Russell openden de deur voor Perez en één van de meest onwaarschijnlijke F1-triomfen. De Mexicaan, die nog altijd zonder stoeltje zit voor 2021, kwalificeerde zich keurig als vijfde maar lag achttiende na de eerste ronde. Hij werd in de rondte getikt door Leclerc. Door dat incident in bocht vierde strandde Verstappen ook, hij was anders wel een aardige kanshebber op winst geweest." In plaats daarvan moest Red Bull opnieuw de wonden likken en was het feestje juist iets verderop de pitstraat te vinden. "Groot feest bij Racing Point dat de eerste overwinning sinds 2003 mocht vieren, toen het team nog bekend stond als Jordan. Om dat feest compleet te maken, mocht Lance Stroll ook voor de tweede keer dit jaar naar het podium. Esteban Ocon stond daartussen als tweede, waardoor de Fransman tijdens de uitloopronde alvast in tranen uitbarstte via de boordradio."

L'Equipe: Perez geeft visitekaartje af aan Red Bull, Russell juist aan Mercedes

Het rondje langs de internationale velden wordt zoals gewoonlijk afgesloten met de rapportcijfers van het Franse L'Equipe. Natuurlijk is het hoogste cijfer ditmaal weggelegd voor de winnende Perez, een 9.5 om precies te zijn. Daarbij gaan de gedachten ook nog even terug naar de eerste race van dit jaar in Bahrein. "Een week nadat hij P3 in de slotfase verloor, heeft Sergio Perez zijn ultieme revanche genomen door na 190 F1-starts eindelijk zijn eerste zege te pakken." De Franse journalist van dienst neemt ook meteen een schot voor de boeg richting 2021: "In een tijd waarin Red Bull lijkt te twijfelen tussen hem en Alexander Albon, spreekt het optreden van zondag absoluut in het voordeel van Perez."

Waar de Franse nationale held van dit weekend (Esteban Ocon) een 8.5 krijgt, is het op één na hoogste cijfer natuurlijk weggelegd voor Russell. "Als we alleen maar naar het eindresultaat kijken, dan verdient Russell dit cijfer niet", duidt men op de uitgedeelde 9. "Maar de Brit verdient alle lof. Een topstart bracht hem naar de eerste plek, een positie die hij zonder die monumentale blunder van zijn team tot de finish had kunnen vasthouden." Het cijfer maakt vooral duidelijk dat Russell zijn visitekaartje heeft afgegeven, in tegenstelling tot Valtteri Bottas die een 2.5 krijgt. "Het is moeilijk om na deze race nog mild te zijn voor Bottas. Toegegeven, de fout van zijn team heeft het ook voor hem niet makkelijk gemaakt. Maar nadat hij in de kwalificatie al werd bedreigd door Russell, werd hij in de race volledig overvleugeld door zijn nieuwe teamgenoot. Niet de beste manier om zijn waarde te bewijzen aan de grote bazen."