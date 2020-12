Wolff over Russell: "Heeft alles in huis wat een ster nodig heeft"

Toen het een week geleden duidelijk werd dat Lewis Hamilton positief was getest op corona en dus niet mee kon doen aan de tweede race op het Bahrain International Circuit, stonden de invallers rijendik klaar. Uiteindelijk koos Mercedes logischerwijs voor hun eigen junior-coureur Russell. De coureur van Williams (onder management van Wolff) leek ondanks zijn lengte nauwelijks aanpassingsproblemen te hebben en sloot zowel de eerste als tweede vrije training als snelste af. Hij kwalificeerde zich vervolgens op P2 en wist zondag bij de start direct polesitter Valtteri Bottas te verschalken. Russell domineerde daarna het grootste deel van de race in Bahrein, maar uiteindelijk wierpen een totaal mislukte pitstop en een leeglopende band hem in de slotfase terug naar de negende plaats in de eindrangschikking.

Wolff hamerde er eerder in het weekend op dat de race niet gezien mocht worden als een test wie (Russell of Bottas) er in 2022 naast Hamilton mag zitten, maar de prestatie van de jonge Engelsman dwong groot respect af in Formule 1-gemeenschap en ook de Oostenrijker moest toegeven dat het duo Hamilton-Russell een interessante optie zou kunnen zijn. Toch sloot hij direct uit dat het al volgend jaar zou kunnen gebeuren. “Hij is coureur bij Williams, hij heeft daar een contract en wij hebben [komend seizoen] Valtteri en Lewis”, zei Wolff. “Dus ik zie het op dit moment niet als een realistisch scenario, maar misschien zal het in de toekomst gebeuren.”

Russel is voor komend seizoen al bevestigd bij Williams en Bottas heeft een waterdicht contract tot eind 2021 bij Mercedes. Wat er echter daarna gebeurt is onduidelijk: de kans dat de dan 32-jarige Fin nog een jaar kan bijtekenen lijkt miniem. “We zullen moeten bekijken wat de toekomst voor ons in petto heeft. Om eerlijk te zijn, ik heb nog niet besloten wat dit voor ons betekent. We hebben geleerd dat George Russell iemand is waar we in de toekomst op kunnen rekenen. Hij heeft alle potentie en ingrediënten in huis die een ster nodig heeft, een toekomstige ster", opent Wolff voorzichtig de deur.

Dat Russell zondag niet direct (zijn eerste race) bij Mercedes kon winnen doet niets af aan die status, concludeerde Wolff. “Het is geen trieste dag. We hebben vandaag als team geleerd: als we in gevecht waren geweest om het kampioenschap zou ik niet willen dat de radio het liet afweten. Als je het zo bekijkt dan vind ik het jammer voor het resultaat dat hij [Russell] had kunnen hebben in zijn eerste race voor Mercedes, maar aan de andere kant: ik ben blij met zijn prestaties. We hebben geleerd dat George Russell iemand is met wie we in de toekomst rekening moeten houden. Hij heeft alles in huis wat een ster nodig heeft, een toekomstige ster.”