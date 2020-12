Red Bull baalt na Sakhir GP: "Verstappen had kunnen winnen"

De race van Verstappen eindigde zondag zoals bekend al in de vierde bocht en dat terwijl hij met de kennis van nu juist had kunnen profiteren van de chaos bij Mercedes. "Het is een ongelooflijk frustrerend eind van het weekend geworden, waarbij de race van Max al snel werd beëindigd zonder dat hij er zelf ook maar iets aan kon doen", blikt de Britse teambaas terug.

Niet geprofiteerd van missers bij Mercedes

"Max kon Valtteri nog ontwijken, toen laatstgenoemde een moment van overstuur had. Maar dat kostte hem wel veel momentum. Vervolgens schatte Leclerc zijn rempunt verkeerd in en raakte hij Perez. Max moest uitwijken en eindigde daardoor in de baanafzetting", zo vervolgt Horner zijn terugblik op de race. "Dat was verschrikkelijk jammer, aangezien hij deze zondag zeker een kanshebber op de zege was." Horner zag zijn zegekansen dus al rap in rook opgaan, al wil hij nog wel zijn felicitaties overbrengen aan een coureur die nog kans maakt op het tweede Red Bull-zitje. "Ik denk dat de fans thuis wel een vermakelijke race hebben gezien. Ik wil Racing Point en Sergio Perez graag feliciteren met hun eerste Formule 1-overwinning."

De coureur die momenteel dat tweede Red Bull-zitje bezet, wist zoals gezegd als zesde aan te meet te komen. Albon wist daarmee wel progressie te boeken vanaf zijn twaalfde startplek, al was dat grotendeels aan de uitvalbeurten van Verstappen en Leclerc en aan de malaise bij Mercedes te danken. "Ik weet niet precies hoe de race is verlopen, maar het leek me behoorlijk rommelig", blikt Albon zelf terug. "We zaten achter Perez voor een groot gedeelte van de race en hij heeft uiteindelijk gewonnen. Ik weet niet precies waar we het hebben verloren..."

Albon: Niet kunnen inhalen door afstelling met meer downforce

Albon liet op zaterdag al weten dat Red Bull met meer downforce op pad was dan veel van de concurrenten. De Britse Thai voorspelde dat dit hem op de rechten stukken parten zou spelen en dat is naar eigen zeggen ook gebeurd. "Er vormde zich een soort DRS-trein. Voor de race vreesden we al dat we op de rechte stukken moeilijk zouden kunnen inhalen. Met DRS open waren we wel snel genoeg om de gaten te dichten, maar niet snel genoeg om in te halen." Horner probeert het echter nog zoveel mogelijk positief te bekijken. "Alex had het in de eerste stint lastig om het juiste tempo te vinden, maar heeft de zachte banden uiteindelijk wel goed gebruikt om op te klimmen naar P6."

