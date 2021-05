Dit schreven internationale media over Verstappen in GP Portugal

Gazzetta: Mercedes imponeert, Lando Norris briljant voor McLaren

We beginnen het rondje langs de internationale velden zoals gebruikelijk in Italië. De grootste sportkrant van dat land vat de race in Portimao eigenlijk prima samen: "Grande battaglia tra Hamilton e Verstappen ma Mercedes superiore." Oftewel: het gevecht was best interessant, maar Mercedes was superieur in de achtbaan van de Algarve. Al met al een onderhoudende race, maar het echte vuurwerk bleef uit. Toch heeft de journalist van dienst wel genoten van het stuivertje wisselen tussen Hamilton en Verstappen. "De Nederlander passeerde de Brit aan het begin van de race, maar de zevenvoudig wereldkampioen verschalkte hem niet veel later weer met exact dezelfde wapens", duidt men vooral op de manier waarop.

De voornaamste conclusie van het weekend luidt in de Gazzetta, ondanks dat Toto Wolff anders beweert: "Mercedes is nu het te kloppen team. Lewis Hamilton en Mercedes hebben de GP van Portugal als vanouds gedomineerd. Dit koningskoppel won ook al in Bahrein, maar in Sakhir en Imola maakten Verstappen en Red Bull meer indruk. Dit weekend was weer een complete triomf van Mercedes, op zichzelf al nieuwswaardig." Over nationale trots Ferrari kan de Gazzetta relatief kort zijn. "Hoe verging het Ferrari? Nou, niet geweldig. Het doel was om meteen achter de toppers te eindigen, maar daar zat de steeds briljantere Lando Norris in zijn McLaren. Charles Leclerc moet deze zesde plek maar aanvaarden. Voor dit seizoen was immers al duidelijk: dit wordt een jaar waarin Ferrari moet vechten en keihard moet werken."

Bild: Hamilton slaat terug in strijd met Verstappen, lof voor Schumi

In Duitsland sprak men op zaterdag nog van een 'Lebeszeichen' van Sebastian Vettel dankzij zijn tiende plek in de kwalificatie. Dat teken van leven leverde zondag echter niets op, waardoor de aandacht razendsnel verschoof naar die andere Duitser: Mick Schumacher. De zoon van krijgt lof - niet alleen van voormalig wereldkampioen Nico Rosberg - maar ook in de grootste krant van het land. "Dit was bijzonder sterk van Schumi junior: hij reed genadeloos weg van Mazepin, pakte een minuut voorsprong op zijn teamgenoot en wist vlak voor het einde ook nog Nicholas Latifi te verschalken in de Williams. Dat was zelfs de eerste keer dat hij [Mick] een tegenstander buiten zijn eigen team wist in te halen in de Formule 1."

Waar Schumacher het vooralsnog met de kruimels moet doen, missen de Duitsers een ijzer in het vuur vooraan. Die strijd ging andermaal tussen Hamilton en Verstappen, ook al omdat Valtteri Bottas zich (wederom) de kaas van het brood liet eten op zondag. "Recordwinnaar Lewis Hamilton slaat terug tegen Max Verstappen in de Red Bull. Sir Lewis wist zijn voorsprong in Portugal knap uit te bouwen." Verstappen krijgt nog wel lof voor zijn alertheid bij de herstart, al luidt de voornaamste conclusie ook bij Bild dat Mercedes simpelweg de overhand had.

VIDEO: GP van Portugal en de onvrede bij Red Bull over track limits geanalyseerd

Sky Sports: Mercedes sterker qua race pace, Verstappen maximaliseert

In Groot-Brittannië wordt die conclusie tot op zeker hoogte gedeeld, al wil men daar niet alles op de auto gooien. Zo verdient Hamilton volgens Sky Sports ook lof voor zijn doortastendheid in de duels. "Van drie naar één, Lewis Hamilton kwam als beste uit de bus in de Portugese GP na prachtige 'wheel-to-wheel duels' met Max Verstappen en Valtteri Bottas." Waar laatstgenoemde niet met het mes tussen de tanden verdedigde, was de strijd tussen Hamilton en Verstappen wel op het scherpst van de snede. Beide heren hebben aangegeven te genieten van de 'harde maar faire' duels en ook de Britse journalist van dienst ziet onderling respect.

"Hamilton won uiteindelijk met een ruime voorsprong op Verstappen, maar dat vertelt absoluut niet het hele verhaal, zeker niet doordat hij na de safety car terugzakte naar P3. Hamilton sloeg echter ijzersterk terug bij Verstappen in bocht 1 en haalde polesitter Bottas daarna ook op geweldige wijze buitenom in." De hamvraag luidt natuurlijk of hij dat deed in de beste auto van het veld en of Mercedes daarmee weer de overhand heeft gekregen? "In de paddock was iedereen het er wel over eens dat Red Bull de beste auto had in Bahrein. Maar Mercedes heeft sterk gereageerd. Mercedes lijkt nu absoluut de snelste auto te hebben qua race pace, al bood Verstappen zondag wel het broodnodige weerwerk door zelf Bottas te verslaan voor P2." Ook hier luidt de conclusie: Mercedes superieur in Portugal, Verstappen houdt de schade beperkt.

L'Equipe: Verstappen niet foutloos, Perez al van meerwaarde

We sluiten traditiegetrouw af met de rapportcijfers van L'Equipe. Het hoogste cijfer is aldaar weggelegd voor Lewis Hamilton, al komt de teller ditmaal niet boven de 8.5 uit. "Zijn 97ste overwinning was vooral een goed gecontroleerde race. Hij werd bij de herstart even ingesloten door Bottas, maar bleef ondanks de aanval van Max Verstappen zeer geconcentreerd. De zevenvoudig wereldkampioen werd beloond voor zijn inspanningen, mede door een fout van Verstappen aan het eind van de tiende ronde", merkt L'Equipe en passant op dat het geen vlekkeloze race van de Limburger is geweest. "Hamilton leidt het duel met Verstappen: 2-1."

Die tweestrijd geeft al aan dat beide teamgenoten - Bottas en Sergio Perez - vooralsnog een bijrol vertolken, al heeft L'Equipe wel opbeurende woorden voor de Mexicaan. Volgens de Franse sportkrant komt Perez steeds beter in zijn ritme en geeft hij Red Bull de tactische opties die het energiedrankenmerk danig heeft gemist. "De Mexicaan zat enkele ronden vast achter Lando Norris, maar kon door een hele lange eerste stint posities pakken en zelfs tien ronden fier aan de leiding rijden. Met versleten mediums kon hij weinig meer doen om Hamilton op te houden, al deed hij daarna nog wel een vergeefse poging om de snelste raceronde te pakken." Het waren twee (mislukte) pogingen om Mercedes te dwarsbomen. Dat Perez dit al kan doen, levert hem het rapportcijfer 7.5 op. Dat is nog altijd 4 punten hoger dan Kimi Raikkonen, die vorig jaar indruk maakte in de openingsronde maar nu de eerste safety car veroorzaakte: "Nul punten voor Alfa Romeo na drie races en dat moet een klap voor het moraal zijn. De grootste boosdoener is Kimi Raikkonen die door onoplettendheid tegen zijn eigen teamgenoot reed."