De Mercedes-coureur was de Portugese Grand Prix vanaf de tweede plaats – achter teamgenoot Valtteri Bottas gestart – en lag ook op die positie toen in de tweede ronde de safety car de baan inkwam. Die moest worden ingezet om de baancommissarissen de tijd te geven de rommel op te ruimen die Kimi Raikkonen had achtergelaten na zijn touche met Alfa Romeo-teamgenoot Antonio Giovinazzi.

Nadat de brokstukken aan de kant waren geveegd volgde de herstart en daarbij verloor Lewis Hamilton een positie aan Max Verstappen. Een momentje van onachtzaamheid, gaf Hamilton na afloop toe. “Dat was interessant. Ik was natuurlijk volledig gefocust op [de voor hem liggende] Valtteri en keek letterlijk een fractie van een seconde in mijn spiegel om te zien waar Max zat. In die fractie van een seconde ging Valtteri ervandoor en dus verloor ik terrein op hem en dat was niet geweldig. Daarna zat ik in de slipstream van Valtteri, maar Verstappen wilde me inhalen en ik gaf hem vervolgens de slipstream van Valtteri. Ik zei op dat moment iets van ‘jij idioot!’ tegen mezelf.”

Hamilton lag nu derde achter Bottas en Verstappen, maar het duurde niet lang alvorens hij met zijn DRS Verstappen weer kon inhalen om vervolgens ook Bottas te passeren en onbedreigd op de overwinning af te koersen, alweer zijn tweede van het nog jonge seizoen. Het verschil met Verstappen in het kampioenschap is nu opgelopen tot acht punten, maar Hamilton beseft dat het dit seizoen wel eens heel dicht bij elkaar kan liggen en dat in de strijd om de titel elk punt belangrijk kan worden. “Ik zag dat hij voor de snelste raceronde ging en die ook pakte, maar Valtteri kreeg hem natuurlijk aan het eind terug.” Dat gebeurde nadat de snelste rondetijd van Verstappen werd geschrapt omdat de Nederlander te wijd uit de voorlaatste bocht was gekomen. “Maar je ziet dat het een geweldige strijd is tussen Mercedes en Red Bull, en ik ben er van overtuigd dat we doorgaan met elkaar opjagen tot aan de laatste race van het seizoen. We zullen elkaar op het einde beu zijn, denk ik. Of in ieder geval het racen beu zijn, want er zijn nog zoveel races te gaan.”

Hamilton, Verstappen en Bottas stonden zondag voor de vijftiende keer met elkaar op het podium, een record in de Formule 1. Nooit eerder eindigden drie dezelfde coureurs zo vaak met elkaar in de top drie van een Grand Prix.