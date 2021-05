Max Verstappen en track limits, het is tot dusver dit jaar geen gelukkige combinatie. In Bahrein kostte het de Red Bull-coureur al de zege omdat hij Lewis Hamilton buiten de baan had ingehaald en de eerste plek weer terug moest geven. In Portimao kostte het de Limburger op zaterdag de pole-position, waarna hij op zondag ook nog de snelste raceronde weggestreept zag worden omdat hij in de voorlaatste bocht buiten de lijntjes had gekleurd.

Toen Verstappen na de race te horen kreeg dat hij kon fluiten naar het bonuspuntje, bestempelde hij het besluit van de FIA zelf als “vreemd”, omdat hij van mening was dat de track limits in de race niet zouden gelden voor Bocht 14. Red Bull-adviseur Helmut Mark reageerde een stuk minder koeltjes: “Nu hebben we een overwinning, de snelste ronde en pole-position verloren”, foeterde de Oostenrijker na afloop voor de camera’s van Sky Sports Deutschland. “Alle goede dingen komen in drieën, dus ik hoop dat het hiermee klaar is.”

“Er moet iets veranderen: of je maakt een duidelijke grens met kerbstones, of je legt er een grindbak of iets neer. Als je te wijd gaat word je automatisch bestraft.”

FIA ontkent inconsistentie

Hoewel Verstappen en Red Bull al vaker onderwerp van discussie waren in het debat over track limits, wil de FIA niets weten van de suggestie dat er niet consistent wordt opgetreden tegen het overschrijden van de baanlimiet. Zo was Verstappen tijdens de Portugese Grand Prix lang niet de enige die zijn rondetijd ontnomen zag worden. “Er was een aantal rondetijden doorgestreept in de race”, liet wedstrijdleider Michael Masi na afloop weten. “Er waren er ook al een paar geschrapt in de kwalificatie en natuurlijk waren er een aantal weggestreepte ronden van minder grote invloed tijdens de trainingen. Dat geeft wel aan dat we de track limits voor iedereen gelijk hanteren.”

Verstappen was zondag de enige coureur die zijn ronde ontnomen zag worden nadat hij te wijd was gegaan in Bocht 14, maar in Bocht 1 zagen dertien coureurs hun tijd doorgestreept worden vanwege de track limits. In Bocht 4 zagen nog eens vier coureurs – waaronder Verstappen – om dezelfde reden hun rondetijd doorgestreept worden.

Verstappen was van mening dat de track limits tijdens de race niet zouden gelden voor Bocht 14, maar de FIA heeft op zaterdagochtend al kenbaar gemaakt dat de vork iets anders in de steel zit: “Het was in lijn met hoe het omschreven staat in de zogenaamde event notes, met name in de extra derde versie die zaterdagochtend is gepubliceerd”, legt Masi uit. “Die volgde nadat er tijdens de drivers’ meeting nog is besproken wat wel en niet zou worden toegestaan.”

In die op zaterdag gepubliceerde notities viel te lezen dat in Bocht 14 tenminste een deel van de auto in contact moest blijven met de rood/witte kerbstones. Toen Verstappen tijdens het zetten van de snelste raceronde buiten deze kerbstones ging, was het ook vrij makkelijk te concluderen dat de Limburger zich niet aan de track limits had gehouden. “We kwamen er op vrijdag achter dat vooral Bocht 14 dit jaar een stuk meer werd gebruikt”, legt Masi uit. “In 2020 was dat nog geen issue, maar het werd er wel een in 2021. Als gevolg heb ik de coureurs in Bocht 14 dan ook de rood/witte kerb als speelruimte gegeven, zoals het ook in Bocht 5 was. Er zou echter wel naar gekeken worden wanneer ze er blijvend voordeel uit zouden halen, als ze bijvoorbeeld een andere auto inhalen of een snelste mini-sector zouden noteren. Na de race was het vrij duidelijk dat Max allereerst buiten de baan ging, en vervolgens ook sneller dan iedereen was gegaan in die mini-sector. Dat leverde hem de snelste ronde op, waarmee hij een extra WK-punt scoorde [en er dus sprake was van een blijvend voordeel]."

Waarom kwam Norris wel weg met inhaalactie?

De druiven waren bij Red Bull met name zuur omdat de renstal van mening was dat Lando Norris de RB16B van Sergio Perez had ingehaald door zelf buiten de baan te gaan met zijn McLaren. Red Bull was van mening dat Norris tijdens zijn inhaalactie voor plek vier meer momentum had opgebouwd door bij het uitkomen van Bocht 4 buiten de baan te gaan. Met die extra snelheid kon de jonge Brit zijn auto op weg naar Bocht 5 naast Perez positioneren, om de Mexicaan vervolgens uit te remmen.

"Ik verloor inderdaad een plek aan Lando bij het uitkomen van Bocht 4", sprak Perez zelf na afloop. "Ik dacht dat hij volledig naast de baan zat, daardoor verdedigde ik ook helemaal niet. Maar hij zat er blijkbaar niet helemaal naast. Dan is het een inschattingsfout van mijn kant geweest." Teambaas Christian Horner vulde aan: “Norris ging hem voorbij terwijl hij volledig buiten de baan zat. Weer een voorbeeld van een gebrek aan consistentie in de track limits.”

Masi liet na afloop weten dat hij niet helemaal begreep waar in dit geval de onvrede van Red Bull vandaan kwam, aangezien hij er tijdens de race al naar gekeken had: "Het werd tijdens de race al aangekaart door Red Bull en er is naar gekeken”, zegt de Australiër. “Maar nee, Lando heeft Sergio niet ingehaald terwijl hij in Bocht 4 buiten de baan ging. Het was een uitremactie in Bocht 5 aan het einde van een DRS-zone.”

VIDEO: De zondag in Portugal besproken