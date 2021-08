Na een aanvaring met Lewis Hamilton vloog Verstappen tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix op hoge snelheid in de bandenstapels van het circuit van Silverstone. Ondanks de enorme schade aan de RB16B leek de Honda-krachtbron op het eerste oog relatief ongeschonden te zijn gebleven, waarna Verstappen voor de daaropvolgende race in Hongarije dezelfde krachtbron achterin zijn auto kreeg gemonteerd.

Op de Hungaroring reed Verstappen op vrijdag en zaterdag met de motor die in SIlverstone werd gebruikt, totdat Honda na de kwalificatie toch een scheurtje in de krachtbron ontdekte. Verstappen moest daarop naar zijn derde – en daarmee laatste – krachtbron van het seizoen wisselen.

Verstappen hangt gridstraf boven het hoofd

Tijdens de zomerstop is de krachtbron verder onderzocht door Honda, maar voorafgaand aan de Grand Prix van België bevestigde het Japanse merk tegenover Motorsport.com Nederland dat de bewuste krachtbron definitief is afgeschreven en dit jaar niet meer gebruikt zal worden.

Het afschrijven van de motor is slecht nieuws voor Verstappen, aangezien hij daardoor in de tweede seizoenshelft vrijwel zeker een beroep moet doen op een vierde krachtbron, wat de titelkandidaat automatisch een gridstraf zal opleveren. De Grand Prix van Italië op het circuit Monza lijkt een geschikt moment om de gridstraf alvast te incasseren, al is het volgens Verstappen nog te vroeg om daar nu al iets over te zeggen: “Ik heb nog geen idee, omdat ik nu net een nieuwe motor heb”, vertelde de Red Bull-coureur donderdag onder andere aan Motorsport.com Nederland. “We zijn aan het kijken waar we eventueel een nieuwe motor zullen nemen als het nodig is. Daar kan ik nu niks over zeggen. Dat weten we zelf ook nog niet.”

Ook slecht nieuws voor Perez

Net als Verstappen hangt ook teamgenoot Sergio Perez een gridstraf boven het hoofd. Honda bevestigde donderdag namelijk dat ook een krachtbron van de Mexicaan niet langer inzetbaar is. De coureur uit Guadalajara werd in de eerste ronde van de Grand Prix van Hongarije geraakt door de Mercedes van Valtteri Bottas, waarna Perez zijn auto een halve ronde later met motorproblemen langs de kant van de baan moest parkeren. Die problemen bleken na onderzoek van Honda terminaal te zijn.