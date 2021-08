Vettel vraagt om meer tolerantie: “Dit wens je niemand toe"

Vettel scoorde vlak voor de zomerstop zijn tweede podiumfinish in dienst van Aston Martin toen hij op de Hungaroring achter racewinnaar Esteban Ocon als tweede over de finish kwam. De Duitser werd na afloop echter gediskwalificeerd omdat er tijdens de technische keuring te weinig brandstof in zijn Aston Martin bleek te zitten. Hoewel zijn team ervan overtuigd was dat de vereiste liter wel nog in de tank van de AMR21 zat, werd later duidelijk dat de auto vanwege een lekkage inderdaad niet voldeed aan de reglementen.

Vettel en het team van Aston Martin hebben zich neergelegd bij de diskwalificatie, maar de viervoudig wereldkampioen is van mening dat er wat hem betreft wel eens mag worden gekeken naar de reglementen omtrent de minimale hoeveelheid brandstof die na afloop van de race nog in een auto aanwezig moet zijn. “Terugkijkende op het hele gebeuren is het helder. De regels zijn zoals ze zijn en we zijn gediskwalificeerd”, vertelde Vettel donderdag op het circuit van Spa-Francorchamps. “Maar vooruitkijkend is zoiets natuurlijk ontzettend bitter. In deze omstandigheden, die ik natuurlijk beter begrijp omdat ik er de dupe van ben geworden, wens je dit niemand toe. Er zou wel iets meer tolerantie mogen zijn, maar ik weet niet hoe en wat precies zwart op wit op papier moet staan. Dat is iets wat andere mensen bepalen.”

Brandstofprobleem kwam als een verrassing

De stewards konden uit het beetje brandstof dat wel nog in de tank van de AMR21 zet wel voldoende aftappen voor een controle van de brandstof, maar omdat er dus niet werd voldaan aan de minimale hoeveelheid van 1 liter werd de Duitser toch uit de uitslag gehaald. Voor Vettel kwam de diskwalificatie als een schok, omdat het team tijdens de race geen moment het vermoeden had dat er een probleem was met de hoeveelheid brandstof: “Het was een geweldig resultaat voor het team en we hadden flink wat punten gescoord, dus het was heel teleurstellend’, vervolgt Vettel. “Maar we konden er niet veel aan doen. Tijdens de race hadden we de brandstof onder controle. Dat dachten we tenminste.”

“Pas aan het einde, ik denk in de allerlaatste ronde, kwamen we er pas achter dat het misschien niet in de haak zou zijn. We waren erg verrast toen de brandstof niet in de auto bleek te zitten, dus het is heel erg bitter maar het zijn nu eenmaal de regels. We moeten het accepteren en doorgaan. Het was een belangrijke dag omdat we veel punten hadden gescoord. Er komen nu een hoop races aan, dus het is nu zaak om daar wat punten aan over te houden.”

Ondanks de diskwalificatie kan Vettel wel nog met een glimlach terugblikken op de race: “Ik stond op het podium, ik beleefde de hype van de hele race. Achteraf werd pas duidelijk dat ik er niet voor beloond werd met de trofee en de punten. Dat is de grootste teleurstelling, maar op dat moment beleefde ik natuurlijk de emoties en was het een geweldige dag. Je kijkt erop terug met mooie herinneringen, al blijft er natuurlijk wel een beetje een vervelende nasmaak hangen omdat je bent gediskwalificeerd.”