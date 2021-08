Dutch GP zonder publiek en voorprogramma? Rechter doet na weekend uitspraak

Nadat eind augustus bekend werd dat de Dutch Grand Prix wat betreft de coronamaatregelen van het kabinet kan doorgaan, spande Mobilisation for the Environment (MOB) een kort geding aan tegen het circuit van Zandvoort en de provincie. Volgens de milieuorganisatie wordt er rondom de Grand Prix te veel stikstof uitgestoten waar in de natuurvergunning geen rekening mee is gehouden, en dus mocht de rechter zich donderdag voor de zoveelste keer buigen over het wel of niet doorgaan van de Formule 1-race.

Volgens de eisende partij is er bij het verlenen van de vergunning niet goed gerekend en zou er tijdens het evenement veel meer stikstof worden uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Zo werd onder andere de fly past van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht voorafgaand aan de start van de race als voorbeeld aangekaart, al leek de advocaat van de milieuorganisatie er niet van op de hoogte dat het saluut van de luchtmacht eerder deze week al van het programma werd geschrapt.

Tussenoplossing: Geen publiek, Formule 3 en Porsche Supercup

Omdat het afgelasten van de race zo kort van tevoren grote gevolgen zou hebben, is Mobilisation for the Environment wel bereid om water bij de wijn te doen. Zo denkt advocaat Valentijn Wösten aan een tussenoplossing, waarbij de Formule 1-race zelf wel door zou kunnen gaan, maar zonder publiek. Ook het voorprogramma – dat onder andere bestaat uit races van de Formule 3 en de Porsche Supercup – wordt in het voorstel van MOB geschrapt, om daarmee de hoeveelheid stikstof die wordt uitgestoten zoveel mogelijk tot het minimum te beperken.

De verdediging kon zich namens de organisatie van de race en de provincie niet vinden in de handreiking. De Dutch Grand Prix had volgens de advocaat van provincie Noord-Holland met de oude vergunning namelijk al toestemming om de Formule 1-race te mogen organiseren. De nieuwe vergunning was alleen noodzakelijk voor de verbouwing van het circuit, die inmiddels al achter de rug is.

Uitspraak na het weekend

Over de afgegeven natuurvergunning is al bijna twee jaar een juridische strijd gaande. Over hetzelfde onderwerp loopt momenteel ook al een bodemprocedure. De rechter gaf donderdag aan dat hij de rechters in dat proces niet voor de voeten wil lopen en besloot vervolgens om een uitspraak in de zaak die donderdag diende, over het weekend heen te tillen. De uitspraak volgt volgende week maandag of dinsdag.