Verstappen: Ervaring Hamilton geen voordeel in titelgevecht

Dit weekend barst op Spa-Francorchamps in België de tweede seizoenshelft in de Formule 1 los. Lewis Hamilton gaat na elf races aan de leiding in het klassement met 195 punten, Max Verstappen staat tweede in de stand met 187 punten. Ook voor het tweede deel van het kampioenschap wordt een spannende strijd verwacht tussen de twee.

Gevraagd of het feit dat Hamilton al enige ervaring heeft met het strijden om wereldtitels een voordeel kan zijn voor de Brit, antwoordde Verstappen donderdag op Spa-Francorchamps: “Persoonlijk denk ik van niet. Het enige voordeel dat je kunt hebben is dat je een snellere auto hebt dan de ander.” Bovendien doet Verstappen al een paar jaar aan de voorkant van het veld mee. “Als je een paar seizoenen in de Formule 1 hebt doorgebracht en vooraan hebt meegedaan, in de top-vijf bijvoorbeeld, dan weet je wel dat je moet proberen om elke race aan de finish te komen en dat je elk weekend zoveel mogelijk punten moet scoren”, stelt de Limburger. ”En ik denk dat ieder van ons sowieso altijd zijn best doet en een zo goed mogelijke race probeert te rijden. Dus ik zie niet in wat het voordeel zou moeten zijn.”

Verstappen liet verder weten met vertrouwen uit te kijken naar de tweede seizoenshelft in de Formule 1. “We zijn daar heel positief over”, sprak de coureur van Red Bull tegenover de verzamelde pers in Spa, waaronder Motorsport.com Nederland. “We hebben veel goede races gehad, alleen in de laatste twee viel het door iets wat buiten onze controle ligt niet onze kant op. Maar ik ben zeer optimistisch. Het team kijkt ernaar uit om weer te beginnen en er zijn natuurlijk nog steeds heel veel races te gaan. We zullen zien hoe het gaat.”

Hamilton verklaarde intussen zich nu niet meer zorgen te maken over de dreiging van Verstappen en Red Bull dan aan het begin van het jaar. “Ik heb niet het idee dat ik me nu meer zorgen maak dan eerder in het jaar. We wisten aan het begin al wel hoe snel ze zouden zijn. En we hebben in het verleden natuurlijk al wel gezien hoe snel en competitief ze kunnen zijn. Naarmate het seizoen vorderde, zijn we sterker en sterker geworden. We hebben het even wat moeilijker gehad, maar als het gaat om hoe we opereren, zijn we weer terug op het niveau waarop we in het verleden zaten. Maar het zal close worden, het wordt een zware tweede helft van het seizoen. De eerste helft was zeker een van de zwaarste die ik heb meegemaakt en ik verwacht dat het tijdens de tweede helft niet heel anders gaat zijn, misschien wel zwaarder.”

