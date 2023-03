Marko: Saai F1-seizoen zou mooi zijn, maar dat gaat niet gebeuren

Red Bull Racing had zich met de volledige eerste startrij en een één-tweetje in de race niet meer kunnen wensen van de seizoensopener in Bahrein. Het team uit Milton Keynes heeft de favorietenstatus - waar na de testdagen eigenlijk al geen ontkomen meer aan was - helemaal waargemaakt en ook meteen een ferme waarschuwing afgegeven aan de concurrentie. De tegenstand zal dit jaar van goeden huize moeten komen om over een heel seizoen gelijke tred te houden. Bijzonder veel vertrouwen heeft George Russell daar in ieder geval niet in. Sterker nog: de Mercedes-coureur liet na de race in het vierkantje weten dat Red Bull dit jaar best alle Grands Prix kan winnen.

Het lijkt een tamelijk voorbarige conclusie en eentje die er in ieder geval bij Red Bull niet in gaat. Zo gaf Max Verstappen zondag al aan dat er in een lang seizoen bijzonder veel kan gebeuren en dat verschillende banen hele andere dingen van de auto vragen. Dat laatste is ook exact de conclusie die Helmut Marko trekt. Volgens de Oostenrijker is Bahrein een atypisch circuit. Het geldt niet zozeer voor de lay-out, maar wel voor de ondergrond. Wat betreft de lay-out liet Ferrari-engineer Jock Clear zondagochtend overigens nog weten: "Bahrein is eigenlijk een perfect testcircuit, waar je langzame bochten hebt, maar ook genoeg lange rechte stukken. Daardoor komen we hier altijd graag voor de test. Als je auto hier werkt, dan moet die overal namelijk wel redelijk werken."

Zegt Bahrein nog niet alles over wat komt?

Het belooft veel goeds voor Red Bull met de RB19, maar Marko houdt nog een slag om de arm. Het komt doordat bandenmanagement in Bahrein een grotere rol speelt dan in veel andere races. Het ruwe asfalt en zondag ook nog eens de hoge asfalttemperaturen maakten het de sleutel tot succes. "Dit is Bahrein en dit circuit heeft een zeer specifieke asfaltlaag, erg ruw met veel slijtage tot gevolg", laat Marko desgevraagd aan Motorpsort.com weten. Gevraagd hoeveel vertrouwen dit voor de rest van het seizoen geeft, ook omdat Red Bull als enige lang door kon op softs, luidt het nuchtere antwoord dan ook: "Nou ja, het zegt mij lang niet alles. We moeten gewoonweg hard blijven werken om dit voordeel te behouden en natuurlijk om zoveel mogelijk races te kunnen winnen."

Het aantal waar Russell alvast over speculeert, vindt Marko niet interessant. "Ik heb geen flauw idee hoeveel races we dit jaar kunnen winnen, maar uiteindelijk draait het ook maar om één ding: het kampioenschap winnen." Waar en wanneer dat gebeurt, is voor Marko eveneens van ondergeschikt belang. De neutrale fans zien het liefst een spannende titelstrijd die doorgaat tot en met de slotrace, zoals in 2021 het geval was, maar Marko kan best leven met een grotere marge van Red Bull. "Ik zou het helemaal niet erg vinden als het een saai jaar wordt", lacht de Oostenrijker in de paddock. "Maar ik geloof echt niet dat het een saai jaar gaat worden. Dit is nog maar één race, en zoals gezegd een hele specifieke race. De concurrentie zit ook bepaald niet stil."

