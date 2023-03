Vorig jaar wist Red Bull Racing al met overmacht beide Formule 1-titels voor zich op te eisen. Voor 2023 werd gehoopt dat de titelstrijd langer in leven blijft, maar afgaande op de Grand Prix van Bahrein lijkt het wat dat betreft ook bij hopen te blijven. Nadat hij op zaterdag al pole-position trainde, reed Max Verstappen in Bahrein met speels gemak naar de overwinning. De voorsprong op zijn naaste achtervolger, nota bene teamgenoot Sergio Perez, bedroeg al ruim tien seconden. Best of the rest: Fernando Alonso op bijna veertig seconden achterstand. Bovendien leken Verstappen en Perez - zeker in de laatste fase van de race - niet helemaal voluit te gaan om banden te sparen.

Hoewel F1 dit jaar pas één race achter de rug heeft, heeft Red Bull met die prestaties veel indruk gemaakt op George Russell. De Mercedes-coureur ziet de Oostenrijkse formatie niet alleen als het te kloppen team, maar zelfs als een team dat in 2023 niet te kloppen gaat zijn. "Red Bull heeft dit kampioenschap al binnen. Ik verwacht niet dat iemand dit jaar met ze gaat strijden en ik verwacht dat ze... mijn gok is dat ze dit seizoen iedere race gaan winnen", laat de eenmalig Grand Prix-winnaar na afloop van de GP van Bahrein optekenen. Gevraagd of hij echt denkt dat Red Bull iedere race kan winnen, vervolgt hij: "Dat denk ik wel. Met hun snelheid zie ik niemand ook maar in de buurt komen..."

Russell voegt eraan toe dat Red Bull tijdens de wintertests sneller leek te zijn dan tijdens het eerste raceweekend, wat er volgens hem op kan duiden dat zij niet voluit zijn gegaan. "Maar zij hebben het op dit moment gemakkelijk, ze kunnen doen wat ze willen. Misschien staan ze niet iedere keer op pole-position, want we weten dat Ferrari heel competitief is in de kwalificatie. Maar als het aankomt op race pace, dan bevinden zij zich denk ik in een heel, heel sterke positie", aldus de coureur uit King's Lynn, die tijdens de openingsrace het onderspit delfde ten opzichte van teamgenoot Lewis Hamilton. Daar waar de zevenvoudig kampioen vijfde werd, moest Russell het doen met de zevende stek.

Mercedes 'mist gewoon snelheid' met W14

Als nummer zeven liet Russell niet alleen beide Red Bulls, Ferrari-rijder Carlos Sainz en teamgenoot Hamilton voor gaan, maar ook beide Aston Martin-coureurs. Na de wintertests werd er al het nodige verwacht van het team uit Silverstone, dat met de derde en zesde plek in Bahrein heeft bewezen dat de goede testvorm geen eenmalige uitschieter was. Als Russell gevraagd wordt naar waar het hem en Mercedes aan ontbrak in Bahrein, formuleert hij een duidelijke conclusie: "We missen gewoon snelheid, zo simpel is het. Aston Martin is waarschijnlijk de verrassing van de paddock. En onze achterstand op Red Bull... Die is gewoon veel te groot."

