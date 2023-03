Alonso na derde plek in Bahrein: “Er zit nog meer in het vat”

Aston Martin is vooralsnog de revelatie van het Formule 1-seizoen 2023. Met de AMR23 is het team uit Silverstone nadrukkelijk de weg ingeslagen van Red Bull, een beslissing die duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Fernando Alonso finishte als derde in de seizoensopener in Bahrein, terwijl Lance Stroll eveneens een uiterst nette prestatie neerzette door zesde te worden, nadat de Canadees de testdagen nog moest missen als gevolg van een fietsongeluk in Spanje.

Over wat hij mogelijk acht voor Aston Martin nu de formatie het seizoen met een podium is begonnen, laat Alonso weten: “We zullen zien. Tijdens het testen voelde het te goed om waar te zijn zoals het ging, en dat gevoel heb ik nu nog steeds. Je houdt er altijd rekening mee dat je nog wat verder naar achter gaat zodra het erom spant. Maar onze performance lijkt écht te zijn.”

“Ik ben benieuwd hoe het in Jeddah en Australië zal gaan”, vervolgt de 41-jarige coureur uit Oviedo. “Dat zijn twee totaal andere circuits. Daar zal de bandenslijtage een stuk minder zijn. Mogelijk waren we in Bahrein sterk op punten die in Jeddah en Australiër minder van belang zijn, dus als we ook sterk zijn in de volgende twee races, denk ik dat we een zeer goed 2023 kunnen hebben.”

Daarbij wordt de AMR23 nog verder ontwikkeld. “Er zijn nog een paar zaken die we moeten verbeteren die ik hier niet zal benoemen”, zegt Alonso met een grijns van oor tot oor. “Ik denk dat het belangrijk is om op te merken dat de nieuwe Aston Martin een nieuwe auto is, een nieuw project. Dit is dus nog maar het begin. Dit is niet de definitieve auto. We zijn afgelopen winter van concept veranderd en de auto waarmee we hier reden, is slechts het vertrekpunt. Sommige topteams hebben vastgehouden aan de filosofie die ze vorig jaar hadden - Red Bull en Ferrari hebben min of meer dezelfde vorm aangehouden - en zijn vooral bezig geweest met het finetunen van de auto die ze hadden. Wij hebben echter 95 procent van de auto veranderd, wat volgens mij betekent dat we nog meer over de auto kunnen leren en dat er nog meer in het vat zit bij ons.”

Overwinning mogelijk?

Max Verstappen liet na de race weten dat hij Fernando Alonso dit jaar zeker nog wel overwinningen ziet boeken. Gevraagd of hij zelf al denkt aan zijn 33ste Grand Prix-zege, antwoordt Alonso, die in 2013 voor het laatst een race in de Formule 1 won: “Ja. Ik zeg ja, omdat we derde zijn geworden in de eerste race en er nog 22 kansen komen dit seizoen. En vorig jaar stond ik in Canada op de eerste startij na een natte kwalificatie, om maar aan te geven dat er van alles kan gebeuren in 22 races die onder wisselende omstandigheden worden verreden. Ik ga mijn uiterste best doen, maar misschien hebben we hulp van buitenaf nodig. Vorig jaar hadden we hulp van de topteams nodig om op het podium te kunnen komen. Misschien dat er dit jaar meer mogelijk is dan een tweede of derde plaats, als er voor ons coureurs uitvallen of problemen krijgen. Laten we daarop hopen.”

Video: Fernando Alonso knokt zich naar P3 in de GP van Bahrein