Marko begrijpt kritiek Hamilton niet: "Hij pleitte zelf voor Albon"

De verhoudingen in het Formule 1-seizoen 2020 zijn glashelder: Mercedes domineert andermaal, de rest - inclusief Red Bull - moet het op gepaste afstand met de kruimels doen. Het verschil tussen de RB16 en de Mercedes W11 lijkt gewoonweg te groot voor een echte titelstrijd, al bleek Hamilton vorige week een andere mening toegedaan. Hij liet weten dat Red Bull 'een hele goede auto' heeft, maar dat Verstappen hinder ondervindt van het achterblijven van zijn teammaat.

"Ik begrijp die uitspraken niet helemaal", laat Marko in een reactie aan Sky Sports Deutschland weten. "Hamilton heeft ons vorig jaar meerdere keren opgeroepen om Albon in de auto te zetten", zo doet de Oostenrijker uit de doeken. "In de kwalificatie zat hij binnen drie tienden van Max, dus dat valt als progressie te beschouwen en is in mijn ogen ook acceptabel. Natuurlijk moet hij op termijn wel dichterbij zien te komen, maar laten we eerst maar zien hoe het zondag in de race gaat. Deze uitspraken zijn voor mij in ieder geval lastig te begrijpen."

Albon zal de race op de snelle omloop van Monza als negende aanvangen, vier posities achter Verstappen die eveneens een teleurstellende kwalificatie kende met de wispelturige RB16. "Zijn prestaties worden steeds beter", vervolgt Marko over Albon. "En zoals gezegd: binnen drie tienden van Verstappen, dat is al een prestatie op zich." De hoofdrolspeler zelf voelt ook dat het voorzichtig de goede kant opgaat. "De kwalificatie verliep op persoonlijk vlak best goed. Het draaide er allemaal om de juiste slipstream te krijgen en ik zat in mijn laatste run een beetje te ver achter de Mercedes die voor mij reed. P9 ziet er natuurlijk niet goed uit, maar het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Vergeleken met de andere coureur [Verstappen] heb een stap voorwaarts gezet en dat al voor het tweede weekend op rij. Ik ben dus best tevreden."

Met medewerking van Norman Fischer