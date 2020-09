Sainz: Verstappen zal moeten vechten voor de derde plaats

Op Monza evenaarde Carlos Sainz Jr. zijn beste resultaat in een F1-kwalificatie door de derde tijd te rijden in Q3, achter polesitter Lewis Hamilton en diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Wel staat de McLaren-coureur op de grid voor voormalig teamgenoot Max Verstappen van Red Bull Racing. Vooruitblikkend op de race verwacht Sainz dat de derde positie in normale omstandigheden het maximaal haalbare is: “Om meer te halen dan P3 moet Mercedes iets verkeerd doen, en normaal gesproken lijken ze niets verkeerd te doen, ook niet qua betrouwbaarheid. Maar zeg nooit nooit”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com.

De blik van Sainz is dus niet direct naar voren gericht, maar eerder op het verdedigen van de derde plaats. De verwachting is dat hij daarvoor vooral moet verdedigen ten opzichte van Verstappen. “Wat betreft Max: ons doel is dat we hem achter ons kunnen houden bij de start als hij sneller is, en dan zal hij ervoor moeten vechten. Hij moet ons dan op snelheid pakken, of bij de pitstops”, vervolgt de Spanjaard, die bij de start zijn blik zoals iedere race nog naar voren richt. “Maar ik ben het met je eens dat de rest van de race een verdedigende kan gaan worden. We moeten onze ogen geopend houden.”

Sainz meent dat het niet makkelijk wordt om Verstappen achter zich te houden, omdat de Red Bulls, maar eigenlijk ook de Renaults, qua racepace iets sneller leken in de vrije trainingen. “Ik denk dat ze in ieder geval twee tienden per ronde sneller zijn. Dat is volgens mij voldoende om op Monza in te kunnen halen en mij het leven zuur te maken. Maar desondanks ga ik mijn best doen om ervoor te blijven en ik zal er alles aan doen om een kans te hebben de positie vast te houden”, aldus Sainz.

McLaren kan Verstappen niet onderschatten

Met een derde en zesde plek op de grid heeft McLaren een uitstekende uitgangspositie en dat weet teambaas Andreas Seidl ook. Toch beseft hij dat het voor Sainz niet eenvoudig wordt om die derde positie vast te houden. “Wat betreft de auto’s achter Carlos hebben we op vrijdag gezien dat ze sterke lange runs hadden”, zei hij over Renault en Red Bull Racing. Vooral de dreiging van Verstappen wordt gezien door Seidl: “Hij is iemand die we nooit zouden onderschatten wat betreft zijn kwaliteiten en het vermogen dat ze hebben. Dus als alles normaal verloopt, dan wordt het denk ik lastig om Max achter ons te houden, maar ook verwacht ik dat we een goede strijd kunnen leveren met de startposities die we hebben.”

Ook Seidl verwacht niet dat McLaren in de race de strijd aan kan gaan met Mercedes, zelfs als het bij de start lukt om een of beide bolides te passeren. “We hebben meestal goede starts en beginnen altijd aan de eerste ronde om te proberen de auto’s voor ons in te halen”, zei de Duitser. “Ik weet zeker dat we morgen hetzelfde proberen, maar laten we afwachten. Zelfs als het lukt en we een van de Mercedessen pakken bij de start, dan moet je de juiste balans vinden en kijken of het eigenlijk zin heeft om de strijd aan te gaan met deze gasten. Uiteindelijk kan je meer snelheid verliezen door iets te proberen dat simpelweg niet mogelijk is.”

Met medewerking van Adam Cooper