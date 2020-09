Verstappen ziet zichzelf dit jaar derde worden in kampioenschap

Verstappen staat na zeven races met 110 punten tweede in het klassement. Bij het ingaan van het Italiaanse raceweekend verklaarde de Nederlander al niet het gevoel te hebben dat hij met Lewis Hamilton in een titelstrijd is verwikkeld, vanwege het ruime verschil in punten met de Brit. De regerend wereldkampioen, die zondag voor de zesde keer dit jaar van pole-position vertrekt, heeft dit jaar al 157 punten opgehaald.

Gevraagd of het zijn doel is om nu tweede te worden in het kampioenschap en af en toe een Grand Prix-overwinning mee te pakken, antwoordde Verstappen tijdens een online mediasessie, waarbij ook Motorsport.com aanwezig was: "Ik eindig waarschijnlijk toch als derde in het kampioenschap. Ik ben eigenlijk al heel verbaasd om nu tweede te staan." De Limburger heeft momenteel drie punten meer dan Valtteri Bottas, die ondanks dat hij over de beste auto van het veld beschikt, derde staat in de tussenstand. "We zijn zeer constant geweest, we hebben een paar keer beter gepresteerd dan we van tevoren verwacht hadden en die overwinning heeft natuurlijk ook wel een beetje geholpen", verklaart Verstappen zijn huidige tweede plek in het klassement.

'Elke race is een bekerfinale'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zei eerder dit weekend dat het te vroeg is om te roepen dat de strijd om de beide wereldtitels al gestreden is, ondanks dat Verstappen 47 punten achter staat bij de coureurs en het team inmiddels tegen een achterstand van 106 punten aankijkt bij de constructeurs. "Het mag duidelijk zijn dat we de outsiders zijn. Lewis Hamilton en Mercedes zijn de favorieten voor de beide titels, net zoals zij dat eigenlijk al waren bij het ingaan van het Formule 1-seizoen", vertelde Horner in Monza. "Maar 2020 is een vreemd jaar en we hebben nog steeds een lange weg te gaan. Het kampioenschap is nog niet eens halverwege. We geven dus nog niet op en benaderen elke race als een bekerfinale. We hebben niets te verliezen."

Verstappen zegt ook zeker niet op te geven, maar vindt het wel belangrijk om realistisch te zijn als het gaat om zijn titelkansen. "Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik voor het kampioenschap aan het vechten ben, want ik verlies elk weekend gewoon minimaal zeven punten [het verschil tussen de eerste en tweede plaats in de race]", stelt de negenvoudig Grand Prix-winnaar nuchter vast. "Als het verschil nog twintig of dertig punten bedraagt, dan lijkt het misschien net of je in een strijd verwikkeld bent, maar het verschil is nu 47 punten en straks na de race is het waarschijnlijk opgelopen tot ergens in de vijftig. Ik heb zelf ook nooit gezegd dat ik in dat gevecht zou zitten. Ik probeer gewoon elke keer het beste resultaat te behalen. Ik stel mezelf altijd de vraag: heb ik het maximale eruit gehaald? Want dat is wat ik elke weekend probeer te bereiken."