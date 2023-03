Marko: Ferrari heeft krachtigste motor in F1, Honda op plek twee

Vorig jaar was het patroon tussen Red Bull en Ferrari tamelijk helder. De Scuderia won het vooral in langzame bochten en in de acceleratiefases, Red Bull liep harder aan het eind van rechte stukken. In Bahrein bleek het patroon omgedraaid. In het openingsweekend kleurden de langzame bochten overwegend blauw en liep Ferrari juist harder op de tweede helft van rechte stukken. Het is een gevolg van werk dat in Maranello is verricht. De rode brigade heeft er alles aan gedaan om de auto efficiënter te maken, en dus om minder last van luchtweerstand te hebben.

Qua topsnelheid lijkt dit zijn vruchten af te werpen, al spelen de motorstanden natuurlijk ook een belangrijke rol in. Ferrari heeft afgelopen winter met toestemming van de FIA aan de motor gesleuteld. Het moest de betrouwbaarheid verbeteren, maar indirect ook het rijden met agressievere motorstanden mogelijk maken. Afgaande op de standen waar Ferrari in Bahrein mee heeft gereden, denkt Helmut Marko dat de Italiaanse trots nu over de krachtigste motor van het veld beschikt. "Exacte cijfers van alle motoren hebben we niet, maar op basis van vergelijkingen en onze eigen informatie gaan we ervan uit dat Ferrari de krachtigste motor heeft. Daarna komt Honda en dan Mercedes op bijna hetzelfde niveau. Renault is de hekkensluiter", aldus Marko tijdens een video-interview met de Duitse tak van Motorsport.com.

Bandenslijtage groter probleem voor Ferrari dan vorig jaar?

Meteen na de race in Bahrein voegde Marko daar tegenover deze site nog met een knipoog aan toe: "Ferrari heeft de krachtigste motor, maar wat heb je daaraan als die niet betrouwbaar is?" Alhoewel die opmerking logischerwijs als grap bedoeld was, is het met de DNF van de Charles Leclerc en de gridstraf in Jeddah wel een valide toevoeging. Ferrari zegt daar zelf overigens over dat de betrouwbaarheid van de krachtbron wel degelijk is verbeterd, maar dat het euvel met de control electronics een ander thema is.

Los van de betrouwbaarheid lijkt de bandenslijtage bij Ferrari ook nog voor verbetering vatbaar. In Jeddah komt dat door de egale asfaltlaag misschien minder aan de oppervlakte, maar in Bahrein bleek het op zondag wel een probleem, zeker vergeleken met Red Bull. Is het de tol die Ferrari moeten betalen voor het inzetten op minder drag en dus op meer topsnelheid met de SF-23?

"We hadden natuurlijk wel verwacht dat teams als Ferrari en Mercedes aan hun zwakke plekken zouden werken", reageert Marko daarop. "De topsnelheid van Ferrari is absoluut beter geworden, maar de bandenslijtage zeker niet. In vergelijking met ons is de bandenslijtage van Ferrari misschien nog wel iets slechter geworden dan vorig jaar", sluit de Oostenrijkse motorsportchef af. Het betekent dat Ferrari niet langer weerloos is op rechte stukken, maar dat het op menig circuit wel sneller door het Pirelli-rubber heen kan gaan. Het is ook precies waar Max Verstappen op de donderdag voor Bahrein al aan refereerde. Er valt best aan de topsnelheid te werken, maar welke prijs wil je betalen? "Het gaat daarbij altijd om het vinden van de balans", liet de tweevoudig wereldkampioen noteren.

