De Amerikaanse zender PBS beweerde dat het bedrijf Haas Automation rechtstreeks machines en onderdelen had geleverd aan Rusland, wat in strijd zou zijn met de Amerikaanse exportcontrole en sanctieregels. Dit naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne, wat al leidde tot het afscheid van Nikita Mazepin en diens sponsor Uralkali bij het Formule 1-team van Haas.

PBS meldde dat er 18 Haas-machines in Rusland worden gebruikt, maar het Amerikaanse bedrijf heeft in een verklaring uitgelegd dat deze al naar het land waren verscheept voordat de sancties van kracht waren.

"Op 3 maart 2022, kort na de Russische inval in Oekraïne, heeft Haas Automation de relatie met zijn enige bestaande onafhankelijke distributeur voor Rusland en Wit-Rusland, Abamet Management, volledig beëindigd", legt het Formule 1-team van Haas in de verklaring uit. "Sinds die datum heeft Haas geen machines, onderdelen of software meer verkocht of verscheept aan Abamet of iemand anders in Rusland. Dit cruciale feit werd duidelijk gemaakt aan de PBS-verslaggever, voordat het verhaal werd uitgezonden."

Banden verbroken

Daarnaast benadrukt Haas dat het vrijwillig vijftig bestaande machinebestellingen van Abamet had geannuleerd toen het zijn relatie met dat bedrijf in maart beëindigde. "Ook al waren die bestellingen mogelijk toegestaan onder de toenmalige Amerikaanse exportcontrole- en sanctieregeling", voegt het Amerikaanse team toe. Wel erkent Haas in haar verklaring dat eerder verkochte apparatuur van eigenaar kon veranderen, maar dat zou dan zonder toestemming zijn gebeurd.

"Hoewel Haas geen fysieke controle had over deze producten, waren alle producten onderworpen aan de verklaring van Abamet aan Haas dat het geen Haas-producten zou exporteren in strijd met de toepasselijke Amerikaanse exportcontrole- en sanctiewetgeving. Simpel gezegd: als er na 3 maart 2022 zendingen van door Haas vervaardigde machines of onderdelen hebben plaatsgevonden, dan zijn die zendingen, zonder dat Haas daarvan op de hoogte was, gedaan door Abamet of een van de vele andere klanten van Haas over de hele wereld. Dergelijke zendingen zouden rechtstreeks in strijd zijn geweest met het uitdrukkelijke Haas-beleid ten aanzien van Rusland na de invasie van Oekraïne in februari 2022."

Haas onderstreept dat het alle banden met Russische bedrijven heeft verbroken sinds de Russische invasie van Oekraïne. Dat hield ook het verscheuren van het contract met titelsponsor Uralkali, dat aan boord kwam door Nikita Mazepin, in. Dat kostte het Formule 1-team van Haas miljoenen, al vond het voor dit seizoen een nieuwe titelsponsor in de vorm van het Amerikaanse MoneyGram.