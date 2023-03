Overzicht: De uitzendingen van F1TV en Viaplay voor F1 in Jeddah

De toon is gezet in het Formule 1-seizoen 2023. Max Verstappen domineerde in de openingsrace in Bahrein op niet mis te verstane wijze. Vanaf pole-position reed de regerend wereldkampioen simpel naar de zege. Op sommige momenten was hij een seconde per ronde sneller dan de achtervolgers. De concurrentie kwam vooral uit de hoek van Fernando Alonso en Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen zette een ijzersterk weekend neer en bekroonde dat met een podiumplaats. Bij Ferrari waren er na de uitvalbeurt van Charles Leclerc en de gebrekkige race pace bij Carlos Sainz grotere vraagtekens. De grootste problemen zien we echter bij Mercedes, waar ook de W14 op alle vlakken tekortschiet.

Na het brede Bahrain International Circuit is de Formule 1 dit weekend te gast op het nieuwe en razendsnelle Jeddah Corniche Circuit. Een totaal andere baan, met andere uitdagingen. Wie komt er nu als beste uit de bus? Met onderstaand overzicht hoef je niets van de actie bij Viaplay en F1TV te missen.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 17 maart 2023

De twee vrije trainingen op de vrijdag worden live uitgezonden door Viaplay. De uitzending van de eerste trainingssessie begint om 14.25 uur, vijf minuten voor de start. Het commentaar wordt verzorgd door Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. Om 17.55 uur begint de uitzending van de tweede vrije training. Hier krijgen de vaste F1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord.

Vanaf 20.30 uur worden de belangrijkste Formule 1-thema’s besproken in de talkshow Shakedown. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt experts Ernest Knoors en broers Tim en Tom Coronel om de eerste dag van de Grand Prix van Saudi-Arabië te bespreken. Ook wordt er geschakeld met de mannen op locatie voor het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers. Het programma duurt ongeveer een uur.

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 17 maart Formule 1 Eerste vrije training 14.25u 15.35u Vrijdag 17 maart FIA Formule 2 Kwalificatie 15.55u 16.45u Vrijdag 17 maart Formule 1 Tweede vrije training 17.55u 19.05u Vrijdag 17 maart Formule 1 Shakedown 20.30u 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 18 maart 2023

Op zaterdag wordt de laatste trainingssessie wederom live uitgezonden. De uitzending begint om 14.25 uur, en wordt door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk van commentaar voorzien. Om 17.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Ernest Knoors en Tom Coronel in de studio. Gezamenlijk blikken zij vooruit op de naderende actie. Op locatie brengen pitreporter Chiel van Koldenhoven en internationale experts David Coulthard en Mika Hakkinen het laatste nieuws naar de huiskamers. Om 17.55 uur wordt overgeschakeld naar de livebeelden vanaf het Jeddah Corniche Circuit. Het commentaar bij de kwalificatie komt van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de segmenten worden de belangrijkste momenten in de studio besproken. Na afloop van de kwalificatie wordt er nog uitgebreid nagepraat, met onder meer interviews met Max Verstappen en andere coureurs. De uitzending duurt tot ongeveer 19.45 uur.

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 18 maart Formule 1 Derde vrije training 14.25u 15.35u Zaterdag 18 maart FIA Formule 2 Sprintrace 16.05u 17.00u Zaterdag 18 maart Formule 1 Voorbeschouwing 17.30u 17.55u Zaterdag 18 maart Formule 1 Kwalificatie 17.55u 19.05u Zaterdag 18 maart Formule 1 Nabeschouwing 19.05u 19.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 19 maart 2023

Op zondag staat de tweede Grand Prix van het seizoen op het menu. De Nederlandse fan zal er wel even op moeten wachten, want de race gaat pas om 18.00 uur Nederlandse tijd van start. Vanaf 17.00 uur zendt Viaplay een uitgebreide voorbeschouwing uit. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio analisten Tom Coronel en Ernest Knoors. Zij bespreken de belangrijkste momenten van het weekend en blikken vooruit op de naderende race. Op locatie haalt pitreporter Chiel van Koldenhoven diverse rijders en teambazen voor de camera. Hij wordt bijgestaan door internationale experts David Coulthard en Mika Hakkinen. Ook de grid walk kort voor de start van de race is te zien. Om 17.55 uur begint de live-uitzending. Het commentaar wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na de race wordt de podiumceremonie live uitgezonden. In de studio wordt vervolgens uitgebreid nagepraat en worden de belangrijkste momenten geanalyseerd. Ook zijn er interviews met de hoofdrolspelers van de race in Jeddah.

Datum Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Zondag 19 maart FIA Formule 2 Hoofdrace 14.10u 15.25u Zondag 19 maart Formule 1 Voorbeschouwing 17.00u 17.55u Zondag 19 maart Formule 1 GP van Saudi-Arabië 18.00u 20.00u Zondag 19 maart Formule 1 Nabeschouwing 20.00u 20.45u

Viaplay-abonnement in Nederland

De Formule 1-rechten in Nederland zijn in handen van streamingdienst Viaplay. Hierdoor is de sport niet langer te zien op een van de vaste televisiezenders. Bij T-Mobile, KPN en Ziggo zijn wel speciale pakketten aan te schaffen. Hierdoor kijk je de actie op zaterdag en zondag via een speciaal kanaal rechtstreeks op je televisie. Een alternatief is om een abonnement bij Viaplay af te sluiten en de beelden te streamen via een Chromecast of Apple TV.

De Formule 1-actie is dit weekend live te volgen met F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de sport. Buiten F1 kan je hier ook alle actie van de talenten uit de Formule 2 volgen. De kijker kan zelf selecteren in welke taal hij het commentaar bij de Formule 1 wil horen. Er zijn diverse opties beschikbaar: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees. Daarnaast krijg je als abonnee toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs. De kwalificatie en de race worden voorzien van een uitgebreide voor- en nabeschouwing. Deze zijn enkel in het Engels te bekijken.

