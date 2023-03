Marko: Eerste keer dit jaar dat ik Verstappen zie zweten, zondag topfit

Max Verstappen arriveerde een dag later dan gepland in Jeddah, maar is het derde Formule 1-weekend aan de Rode Zee wel meer dan prima begonnen. Met toestemming van de FIA moest hij de mediadag aan zich voorbij laten gaan, maar tijdens de eerste vrije training gaf de wereldkampioen meteen een aardig signaal af. Verstappen liet de klok stoppen op 1.29.617 en toonde zich daarmee bijna een halve seconde sneller dan teamgenoot Sergio Perez. Alhoewel tijden op vrijdag nog maar weinig zeggen, is het wel noemenswaardig dat de eerste non-Red Bull (wederom Fernando Alonso) zeven tienden toe moest geven op de snelle omloop.

Het is precies de start waar Red Bulll vooraf op hoopte in Saudi-Arabië, zo laat Helmut Marko na de sessie weten: "Max is in alle drie de sectoren de snelste man en dat met relatief weinig afgelegde ronden. Het totaalplaatje klopt dus wel. Zijn voorsprong op Alonso bedraagt zeven tienden. Dat is geruststellend", aldus de Red Bull-motorsportchef bij het Oostenrijkse ORF. Zijn conclusie na het eerste uurtje trainen is dan ook een tamelijk simpele: "Tot nu toe verloopt alles volgens plan."

Verschil met Sergio Perez

Marko benadrukt dat Verstappen in de eerste sessie individueel het verschil heeft gemaakt. "Eigenlijk staat alleen Max er relatief ver voor. Perez staat nog maar net voor Alonso. Daaraan zie je dat Max voor een groot deel zelf het verschil maakt." Tijdens zijn eerste meters van de training klaagde Verstappen nog wel over onderstuur in bocht 22, maar volgens Marko draait dat om finetunen. "In de race is de balans natuurlijk doorslaggevend voor de bandenslijtage. Maar dat zijn kleinigheden. Ik geloof dat onze engineers op de goede weg zijn om de balans voor elkaar te krijgen."

Fysiek is Verstappen volgens Marko eveneens op de goede weg, al bevestigt hij wel dat de Limburger geen optimale voorbereiding heeft gekend. "Max heeft een relatief zware griep achter de rug. Dit is eigenlijk pas de eerste keer dat ik hem dit seizoen zie zweten. Maar goed, zondag is hij zeker weer fit", verzekert de man uit Graz. Verstappen heeft vandaag ook laten weten dat de aanloop verre van ideaal was, maar dat hij er inmiddels wel weer bovenop komt. "Ik voel me goed. Ik heb een paar onrustige dagen gehad, maar voel me inmiddels weer fit. Ik heb een paar dagen niet zoveel kunnen doen, maar ik verwacht niet dat dit problemen op gaat leveren."

Video: Max Verstappen klokt de snelste rondetijd in de eerste training