Russell zag 'te conservatief' Mercedes bij ontwikkeling W14

Mercedes was er zeer open over dat de prestaties in Bahrein niet voldeden aan de verwachtingen van het team. Met de W14 zat er voor Lewis Hamilton niets meer in dan de vijfde plek terwijl George Russell slechts als zevende over de streep kwam. Het team uit Brackley hield voor dit seizoen vast aan het concept van de smalle sidepods, dat vorig jaar met de W13 nog geen groot succes bleek.

Mercedes zag zich na de tegenvallende race genoodzaakt om een open brief aan de fans te sturen om zich te verontschuldigen, maar ook nog de bemoedigende woorden in te spreken dat er hard gewerkt wordt aan oplossingen. Op de dinsdag na de Grand Prix van Bahrein zijn de coureurs, de engineers en het topmanagement bijeengekomen voor een intense vergadering om de huidige situatie te bespreken.

Deze bijeenkomst leverde een eerlijk gesprek op, zo onthult Russell. "We kwamen allemaal bijeen en hadden zeer goede, eerlijke en open discussies", legt Russell uit. "Er zijn veel vragen, over hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen, beantwoord. Daarnaast hebben we gekeken wat we op de korte, middellange en lange termijn moeten doen. Welke richting willen we op? Deze veranderingen zijn er al om op het pad te komen waarvan wij geloven dat het ons weer naar de overwinning gaat brengen."

Russell wil niet ingaan op de details van dit plan, al heeft hij wel gehint dat Mercedes meerdere concepten overweegt. "We weten dat een verandering van concept niet geheel risicoloos is, maar we hebben allemaal genoeg kennis en informatie om te zeggen dat we ons niet op het juiste pad bevonden en dat de gestelde doelen van de winter niet de juiste waren. We moeten zo snel mogelijk van baan wisselen. Deze beslissingen zijn al genomen en we zijn al begonnen met ernaar toe te werken, waarschijnlijk sinds vorige week dinsdag. Hoe snel dat aan de auto aangebracht kan worden en hoe snel dat zich zal vertalen naar prestaties, dat is een ander verhaal."

George Russell in de Mercedes F1 W14 op het Bahrain International Circuit. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Te conservatief

Russell suggereert dat Mercedes nu juist te conservatief is geweest in de winter, nadat het juist voor 2022 meer risico nam met het unieke sidepodconcept. "Met de W13 waren we duidelijk te agressief met het auto-ontwerp en het porpoising. Dat was onze grote beperking. Twaalf maanden later wilden we ons in een positie bevinden waarin we dit allemaal niet zouden ervaren. Maar we zijn daarin waarschijnlijk te ver doorgeschoten in de andere richting: we hebben te veel performance en downforce gecompromitteerd door het gebrek aan stuiteren."

"We hebben geleerd dat de veranderingen die de FIA van de winter heeft doorgevoerd waarschijnlijk het merendeel van onze problemen heeft opgelost", voegt Russell toe. "Dat gezegd hebbende kunnen we waarschijnlijk wat van die verloren performance terugvinden omdat we te conservatief waren. Is dat die ene seconde die we zoeken ten opzichte van Red Bull? Nee, dat is het niet. Denken we dat we ons op het juiste pad bevinden met onze filosofie? Waarschijnlijk ook niet."

Mercedes zag vorig jaar nog potentie in het concept, mede door de zege van Russell in Brazilië. Maar dat zorgde er volgens de Brit ook voor dat het team te veel bleef inzetten op dit concept. "Wellicht heeft Brazilië ons op het verkeerde pad gebracht. We hadden het gevoel dat we als team vooruitgang boekten en dat we de goede kant op gingen. Dat moeten we ook nog analyseren, aangezien we vorig jaar vooruitgang hadden geboekt, dat valt niet te ontkennen. En vooral tegen het einde van het jaar dachten we echt dat we iets op het spoor waren en de W14 was waarschijnlijk een extremere versie van de auto die we eind vorig jaar hadden. Maar anderen zijn een andere kant op gegaan terwijl wij verder die kant op gingen, dat was niet de juiste", concludeert Russell.