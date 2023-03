VIDEO: Max Verstappen klokt snelste tijd in VT1 F1 Jeddah Max Verstappen is het tweede Grand Prix-weekend van 2023 sterk begonnen. De Nederlander klokte in de eerste vrije training al vrij rap de snelste tijd en verbeterde deze meerdere keren. Bij het vallen van de vlag trapte de regerend wereldkampioen nog iets dieper het gaspedaal in en scherpte de snelste tijd nogmaals aan.