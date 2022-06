Haas bereidt zich voor op intense Formule 1-maand

De tijd dat de Formule 1-kalender uit ongeveer zestien Grands Prix bestond, is allang voorbij. Dit jaar zou de koningsklasse naar 23 circuits reizen, maar door afgelasting van de Grand Prix in Rusland werd dit er eentje minder. Toch blijft het aanpoten voor de F1-teams en -coureurs. In juli staan er alleen al vier races op het programma, om te beginnen komend weekend op Silverstone. Een week later reist het circus af naar Oostenrijk. De laatste twee weekends in juli worden afgewerkt in respectievelijk Frankrijk en Hongarije. Daarna mogen de Formule 1-teams een maand met de benen omhoog in de zomerstop.

Haas-coureur Kevin Magnussen weet dat het een pittige tijd wordt voor zijn monteurs, maar zelf is hij blij dat de races elkaar zo snel opvolgen. "Voor een rijder is het een walk in the park. Het is niet iets waar ik tegenop zie. Sterker nog... ik kijk er wel naar uit", zegt de Deen. "In dit geval wordt een eventuele minder goede race meteen opgevolgd door een volgende. Alles is ook nog eens in Europa, dit voelt ook nog eens een stuk makkelijker. Je hoeft pas op donderdagochtend naar het circuit te reizen en veel mensen zijn zondagavond weer thuis. Het is voor je gevoel veel gemakkelijker dan twee races in Azië in een maand." Teamgenoot Mick Schumacher weet ook maar al te goed dat er een drukke maand op de planning staat. "Dit gaat zwaar worden. We weten sowieso dat een raceweekend aanpoten is en nu gaan we er een hoop van krijgen. Dit vergt veel van iedereen. Het is dus zaak om hard te werken wanneer het moet, maar ook rust te nemen als dat kan. Op die manier kun je energie besparen. Het is namelijk nog een lang seizoen", aldus Schumacher.

Guenther Steiner, de man die de scepter zwaait bij het Haas F1 Team, is blij dat de vier wedstrijden nu komen. "Op een bepaald moment moeten ze toch komen, dus liever voor de zomerstop dan erna. Het gaat intens worden, maar hopelijk scoren we goede resultaten... dan voelt die intensiteit toch wat minder dan wanneer er geen goede prestaties worden geleverd", aldus de Italiaan. "Ik weet wel zeker dat het team kapot is na deze vier races, maar daarna hebben we een aantal weken om op te laden."