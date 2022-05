F1-kalender 2022 bestaat uit 22 races: geen vervanger voor GP van Rusland

De Grand Prix van Rusland werd eerder dit jaar van de kalender gehaald door de oorlog in Oekraïne. Het tot eind 2025 doorlopende contract werd verscheurd. De FIA ging vervolgens op zoek naar een vervanger. Diverse opties werden in de wandelgangen genoemd. Zo zou Qatar hebben aangeboden om een Grand Prix te organiseren, en werd er gekeken naar een tweede race in de straten van Singapore. Ook in Europa waren er enkele potentiële kandidaten om het verlies van de Russische GP op te vangen. Hockenheim bood aan om de Duitse GP te organiseren, maar logistieke problemen maakten het onmogelijk om binnen een week van een Europees circuit naar Singapore af te reizen.

De internationale automobielfederatie heeft nu een knoop doorgehakt en besloten om geen vervanger aan te wijzen. Daardoor bestaat het seizoen 2022 niet uit 23, maar uit ‘slechts’ 22 Grands Prix. Een van de redenen daarvoor is financieel. Daar waar F1 in 2020 en 2021 vanwege het coronavirus enkele races voor een zeer laag tarief of zelfs gratis op de kalender zette om toch aan een respectabel aantal races te komen, is dat in 2022 anders. Met de huidige inflatie en een dramatische stijging van de kosten van vrachtvervoer moest een nieuwe race financieel gezien wel zin hebben voor de teams en F1. Uiteindelijk bleek dat geen van de opties perfect in dat plaatje paste, waardoor is besloten om het in 2022 bij 22 races te houden.

De teams zullen waarschijnlijk blij zijn met het nieuws dat de kalender van 22 races gehandhaafd blijft. Tussen de Italiaanse GP op 11 september en de start van de overzeese races in Singapore op 2 oktober heeft F1 dus twee weekenden vrijaf. Daarnaast wordt het door dit besluit iets makkelijker om te voldoen aan het budgetplafond.

De volledige Formule 1-kalender voor 2022:

Datum Race 20 maart Grand Prix van Bahrein (Sakhir) 27 maart Grand Prix van Saudi-Arabië (Jeddah) 10 april Grand Prix van Australië (Melbourne) 24 april Grand Prix van Emilia-Romagna (Imola) 8 mei Grand Prix van Miami 22 mei Grand Prix van Spanje (Barcelona) 29 mei Grand Prix van Monaco 12 juni Grand Prix van Azerbeidzjan (Baku) 19 juni Grand Prix van Canada (Montreal) 3 juli Grand Prix van Groot-Brittannië (Silverstone) 10 juli Grand Prix van Oostenrijk (Spielberg) 24 juli Grand Prix van Frankrijk (Paul Ricard) 31 juli Grand Prix van Hongarije (Boedapest) 28 augustus Grand Prix van België (Spa-Francorchamps) 4 september Grand Prix van Nederland (Zandvoort) 11 september Grand Prix van Italië (Monza) 2 oktober Grand Prix van Singapore 9 oktober Grand Prix van Japan (Suzuka) 23 oktober Grand Prix van de Verenigde Staten (Austin) 30 oktober Grand Prix van Mexico (Mexico-Stad) 13 november Grand Prix van Brazilië (Sao Paulo) 20 november Grand Prix van Abu Dhabi