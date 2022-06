Voormalig Formule 1-kampioen Nelson Piquet blikte in een interview met het Braziliaanse Motorsports Talk terug op het veelbesproken ongeluk tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Grand Prix van Groot-Brittannië 2021. Daarbij verwees hij op ongepaste wijze naar de huidskleur van de Brit. Het interview vond al in november vorig jaar plaats, maar de beelden zijn nu pas naar buiten gekomen. In Brazilië heeft deze uitspraak op social media geleid tot een enorme ophef. Inmiddels is de uitspraak ook in de Formule 1-paddock doorgesijpeld.

Dat heeft geresulteerd in een officieel statement van F1 over het incident: “Discriminerend of racistisch taalgebruik is in elke vorm onacceptabel en hoort niet thuis in de samenleving. Lewis is een ongelofelijke ambassadeur voor onze sport en verdient respect. Zijn onvermoeibare activiteiten om diversiteit en inclusiviteit te vergroten vormen een les voor velen en iets waar we ons in de Formule 1 ook voor inzetten.”

Het Mercedes F1 Team kwam eveneens met een kort statement naar aanleiding van de ophef: "Wij veroordelen in de krachtigste bewoordingen elk gebruik van racistische of discriminerende taal van welke aard ook. Lewis heeft het voortouw genomen bij de inspanningen van onze sport om racisme te bestrijden en hij is een ware kampioen op het gebied van diversiteit, op en buiten de baan."

De FIA reageerde eveneens via social media:

Ook Ferrari, jarenlang de voornaamste tegenstander van Hamilton op het circuit, schaart zich publiekelijk achter de zevenvoudig wereldkampioen: "Wij staan aan de zijde van F1, Lewis Hamilton en Mercedes in de strijd tegen elke vorm van discriminatie."

