Lewis Hamilton reageert op racistische uitspraken Nelson Piquet

De Formule 1 heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië van aankomend weekend een flinke rel te pakken. Voormalig F1-wereldkampioen Nelson Piquet heeft in een podcast racistisch taalgebruik gebezigd toen hij sprak over Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton. De uitspraken werden al in november gedaan, maar zijn nu pas naar buiten gekomen. Inmiddels hebben de Formule 1-organisatie, de FIA en het Mercedes F1 Team met een kort statement gereageerd op de uitspraken van de Braziliaan.

Hamilton heeft inmiddels ook gereageerd. De Brit schreef in een tweet: “Het is meer dan alleen taal. Deze ouderwetse denkwijzen moeten veranderen en horen niet thuis in onze sport. Ik ben mijn gehele leven omringd door deze houdingen en aangevallen. Er is voldoende tijd geweest om te leren, nu is het tijd voor actie.”

In reactie op een andere gebruiker, reageerde de Brit gevat: