Steiner voorspelt wereldtitel voor Verstappen in 2021

De zes teambazen die vrijdagmiddag in de persconferentie zaten in Turkije, kregen stuk voor stuk de vraag wie er dit jaar met de wereldtitel aan de haal gaat. Een onderwerp waar ze duidelijk niet om zaten te springen, het zijn immers niet hun coureurs die dit jaar voor het kampioenschap strijden. Niet alle teambazen gaven dan ook antwoord en zij die dit wel deden, hielden het kort.

“Dus de vraag was wie ik denk dat het kampioenschap gaat winnen? Max, om het kort te houden”, zei Haas F1-teambaas Guenther Steiner. Gevraagd waarom hij voor Verstappen gaat, reageerde de Italiaan lachend: “Omdat hij aan het einde van het jaar meer punten zal hebben! Daarom. Nee, ik heb geen idee waarom. De vraag was wie je denkt dat het zal worden en mijn antwoord daarop is Max.” Op de vervolgvraag of de Red Bull op het moment ook de te kloppen auto is, klonk het bijna geïrriteerd: “Ik zei dat Max de te kloppen rijder is.”

Het antwoord van AlphaTauri-teambaas Franz Tost laat zich raden. “Ik hoop persoonlijk natuurlijk op Max”, aldus de Oostenrijker, bij wiens team - toentertijd nog actief als Toro Rosso - Verstappen zijn eerste Formule 1-ervaring opdeed, zonder overigens verder uit te weiden. Alfa Romeo’s Frederic Vasseur voorziet een andere afloop van het seizoen 2021. “Het is moeilijk om hier iets over te zeggen. Het is een erg spannend gevecht. De betrouwbaarheid is volgens mij ook een belangrijke factor en we zagen vanochtend dat Lewis een nieuwe motor moest nemen, wat hem een straf oplevert. Dit zou wel eens een gamechanger kunnen zijn in het kampioenschap, want ze zitten zo dicht bij elkaar dat elke kleine gebeurtenis beslissend kan zijn. Maar ik ga voor Lewis. Guenther zei Max, dus ik zeg Lewis.”

Laurent Mekies, Racing Director bij Ferrari, acht een wereldtitel voor Verstappen niet onwaarschijnlijk. “Lastig te zeggen hoor”, sprak de Fransman. “Het is een fantastisch gevecht, na vijftien races is het verschil maar twee punten, wat geweldig is om te zien. De laatste races hebben we waarschijnlijk iets meer snelheid gezien bij Max, maar ik weet zeker dat het tot en met de laatste race een ongemeen felle strijd blijft.” Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer liet zich niet verleiden tot het noemen van een naam. Szafnauer: “Het is heel moeilijk te voorspellen, simpelweg omdat ze zo dicht bij elkaar zitten. Je hebt twee geweldige coureurs, dus het is moeilijk te zeggen. Lewis is zeer ervaren en weet hoe het is om kampioenschappen te winnen. Max is ontzettend snel. Laten we afwachten en kijken wat er gebeurt.”

Jost Capito van Williams deelde eerlijk mee dat het hem geen biet interesseert wie er dit jaar wereldkampioen wordt. “Ik ben daar niet heel erg mee bezig. Wij hebben andere problemen. Dus ja, het maakt mij niets uit”, zei hij. “Natuurlijk geniet ik van de strijd die gaande is, maar als je op de pitmuur zit, ben je zo gefocust op wat er gebeurt met je eigen wagens dat ik soms aan het einde van de race aan iemand moet vragen wie er gewonnen heeft…”