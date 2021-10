Formule 1 Grand Prix van Turkije: Tijden, welke tv-zender en meer

De Grand Prix van Rusland was een prooi voor Lewis Hamilton nadat McLaren een strategische misser maakte met Lando Norris, die tot dan toe sterk aan kop ging. Belangrijker was echter dat Max Verstappen de schade na zijn gridstraf (door het incident met Hamilton in Monza en een nieuwe motor) behoorlijk wist te beperken. De Limburger eindigde als tweede en gaf daarmee slechts een paar punten prijs in de titelstrijd. Met het oog op de Grand Prix van Turkije blijft het dus ongemeen spannend.

Op basis van afgelopen seizoen is Mercedes weer favoriet. Hamilton scoorde vorig seizoen een schitterende overwinning in Istanbul Park en stelde daarmee zijn zevende wereldtitel veilig. De omstandigheden op Istanbul Park waren destijds behoorlijk lastig met de regen en de spekgladde baan, hetgeen tijdens de race van zondag iets beter zou moeten zijn. Ondanks dat belooft het een interessante ontmoeting te worden voor de titelkandidaten. Verstappen komt dit weekend niet in het vertrouwde blauw in actie. Als bedankje voor motorleverancier Honda heeft Red Bull Racing een speciale kleurstelling ontworpen.

Video: De speciale Honda-livery van Red Bull Racing

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Turkije?

Datum: Zondag 10 oktober 2021

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Turkije op Istanbul Park vindt plaats op zondag 10 oktober. De lichten gaan om 14.00 uur Nederlandse tijd op groen. Vanwege het tijdsverschil is dat om 15.00 uur lokale tijd. De race gaat over 58 ronden op het 5,338 kilometer lange circuit.

Volledig tijdschema GP van Turkije

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 8 oktober 10.30u-11.30u 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 8 oktober 14.00u-15.00u 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 9 oktober 11.00u-12.00u 12.00u-13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 9 oktober 14.00u-14.18u 15.00u-15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 9 oktober 14.25u-14.40u 15.25u-15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 9 oktober 14.48u-15.00u 15.48u-16.00u Race Zondag 10 oktober 14.00u 15.00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 12.45 uur

Start race Nederlandse tijd: 14.00 uur

Start race lokale tijd: 15.00 uur

De Formule 1-race in Turkije is op de Nederlandse televisie alleen te zien via Ziggo. Klanten van deze provider kunnen via het gratis kanaal 14 live naar de race kijken. Wie geen abonnement heeft, kan de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit pakket kost 14,95 euro per maand en is bij alle providers verkrijgbaar. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders. Via Ziggo Sport Totaal Select is alle Formule 1-actie live te volgen. Daarnaast krijg je toegang tot een speciaal Racing-kanaal, waar je ook andere kampioenschappen als de DTM, IndyCar, Formule 2 en Formule 3 live kunt volgen.

F1-voorbeschouwing op Ziggo

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Turkije op Ziggo begint op zondagmiddag om 12.45 uur. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen in de studio in Hilversum diverse gasten om vooruit te blikken op de aanstaande race. De belangrijkste onderwerpen van het weekend komen aan bod, het circuit wordt besproken en de voorspellingen worden gedaan. Ook wordt er contact gezocht met commentator Olav Mol voor het laatste nieuws en maakt pitreporter Jack Plooij een rondje over de startopstelling. Kort voor de start van de race schakelt men over naar Mol voor het liveverslag.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

De Formule 1 is de afgelopen jaren in steeds meer landen achter de betaalmuur verdwenen. Daardoor zijn er weinig publieke zenders waarop de sport te volgen is. Wil je in Nederland F1 kijken zonder gebonden te zijn aan Ziggo? Dan is F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1, het beste legale alternatief. Hier kan je live naar alle trainingen, kwalificaties en races kijken, met uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Ook worden er analyses, documentaires, achtergronden en andere racekampioenschappen uitgezonden. Bovendien krijg je toegang tot extra hulpmiddelen bij het kijken, zoals livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle rijders. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro.

