Red Bull: Verstappen zit in goede positie met motorcomponenten

Lewis Hamilton gaat dit weekend tien plaatsen achteruit op de startopstelling. Mercedes heeft lange tijd in het midden gelaten of de Brit extra motorcomponenten nodig had, maar tijdens de eerste training kwam alsnog het verlossende woord. "Het was waarschijnlijk meer noodzaak dan dat ze het echt voor het kiezen hadden. Ze hebben natuurlijk ook al problemen gehad met andere teams", duidt Christian Horner op de klantenteams van Mercedes. "Het heeft verder geen invloed op ons, maar laat wel zien hoe moeilijk het is om het hele seizoen af te werken met drie motoren. Dat is niemand gelukt, hopelijk lukt het ons wel met vier motoren."

Dat laatste is in ieder geval het plan voor zowel Verstappen als Hamilton. De route daarnaartoe is voor beide coureurs echter anders. Zo heeft Verstappen in Rusland een compleet nieuwe motor gekregen, al had hij geen keus doordat het exemplaar van Silverstone volledig was afgeschreven. Bij Hamilton zijn de kaarten anders geschud. De regerend wereldkampioen heeft nog twee krachtbronnen om mee te rouleren en daar komt dit weekend een extra interne verbrandingsmotor (ICE) bij. Het maakt de situatie niet veel slechter dan die van Red Bull, al ziet Horner dat iets anders. "We zijn met onder meer de batterij, de MGU-H en MGU-K ook nog voor extra onderdelen gegaan, terwijl Lewis alleen maar een nieuwe verbrandingsmotor pakt. Dat maakt de gridstraf die hij krijgt minder zwaar, maar gaat richting het einde van dit jaar wel meer druk op de andere motorcomponenten zetten", weet Horner.

Het maakt dat Red Bull Racing volgens de teambaas in 'een goede positie' zit vergeleken met Mercedes. Desondanks houdt Horner wel een kleine slag om de arm als hij gevraagd wordt of Verstappen het restant van dit jaar zonder extra componenten kan uitrijden: "Je kunt nog zoveel dingen simuleren of in modellen stoppen, maar uiteindelijk hoeft er maar een variabele anders zijn…", duidt hij op crashes zoals die in Silverstone. "Er bestaat geen volledige zekerheid en er kan altijd weer een plottwist of vreemde wending in het verhaal komen. In dat opzicht moeten we afwachten hoe de praktijk zich ontvouwt, al hebben we onszelf wel in een hele goede positie gezet door die extra onderdelen mee te pakken in Rusland."

