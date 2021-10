Pirelli had geen rekening gehouden met ruwer baanoppervlak

De Italiaanse bandenleverancier besloot dit jaar met de C2, C3 en C4 een stap zachter te gaan, nadat de coureurs vorig jaar met de C1, C2 en C3 grote moeite hadden om grip te vinden op het nieuwe asfalt van Istanbul Park. Pirelli wist op het moment dat er een beslissing werd genomen over de compounds voor de Turkse Grand Prix echter niet dat de baan zou worden opgeruwd, waardoor deze een stuk meer grip zou geven dan een jaar geleden.

“Je moet je bedenken dat toen we de compounds voor deze race selecteerden, we niet op de hoogte waren van het feit dat ze het baanoppervlak zouden behandelen”, doet Pirelli-motorsportbaas Mario Isola uit de doeken tegenover onder andere Motorsport.com. “Normaal gesproken worden we door de FIA geïnformeerd als er iets wordt veranderd aan het asfalt, wanneer een circuit besluit om het baanoppervlak te vernieuwen of als de baan een speciale behandeling ondergaat. Maar ik vermoed dat er in dit geval sprake was van een late call van de promotor. Toen het besluit werd genomen om de baan te behandelen, werden we daarover ingelicht, maar toen was het voor ons te laat om nog iets te veranderen, omdat we de banden voor deze race al hadden geproduceerd.”

Gevolg is dat de bandenkeuze voor de Turkse Grand Prix aan de agressieve kant is. “Het gripniveau is enorm toegenomen”, ziet ook Isola. “Dit komt waarschijnlijk doordat er geen bitumen bovenop ligt. Je kunt de steentjes zien liggen. Hierdoor wordt er veel meer grip gegenereerd en die toename aan grip is goed terug te zien in de rondetijden, die vier tot vijf seconden lager liggen dan een jaar geleden. Dus dat er meer grip is, daar bestaat geen twijfel over.” Op alle drie de compounds was er sprake van graining. “Vooral op de meest zachte compound en dan met name rechtsvoor. En graining op de binnenste schouder van de band versnelt de slijtage.”

Isola verwacht dan ook niet dat de soft een populaire band zal zijn om de race op te beginnen. “Ik denk dat de soft een behoorlijk agressieve keuze is”, zegt Isola. “Ik denk dat sommige teams vandaag veel op de soft hebben gereden om van die setjes banden af te komen. Zij zullen voor de race voor de medium en harde compound gaan, als ze voor een eenstopper kiezen.”

Volgens Isola zullen dus ook meer coureurs dan anders proberen om zich op de medium band te plaatsen voor Q3. Daarbij is het verschil in rondetijd tussen de soft en medium compound relatief klein: drie à vier tienden. “Het is dus geen seconde”, aldus Isola. “Dan neem je een groot risico als je op de medium band probeert door te gaan in plaats van op de soft. Maar met dit kleine verschil zullen waarschijnlijk meer rijders proberen om zich op de medium te kwalificeren.”

Omdat er nat weer wordt verwacht voor de derde training, werd er tijdens de tweede oefensessie volop gereden. Isola: “De teams zullen goed naar de data van de tweede training moeten kijken om te zien wat de levensduur van de banden is, want die informatie hebben we niet van vorig jaar, aangezien zowel de kwalificatie als de race nat was. En we hebben nu compleet ander asfalt dan een jaar geleden en de bandenkeuze was toen een stap harder, dus wat we aan data hadden van vorig jaar, is niet meer relevant.”