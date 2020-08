Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië – Hoe laat begint het, op welke zender en meer

Na drie opeenvolgende Formule 1-races – tweemaal op de Oostenrijkse Red Bull Ring, gevolgd door een race op de Hungaroring nabij Boedapest – mochten de teams en coureurs een weekje bijkomen. Dit weekend start de volgende reeks van drie Grands Prix, te beginnen met de GP van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. De voormalige luchtmachtbasis is een week later de gastheer van de ‘70th Anniversary Grand Prix’, waarna het circus direct doorreisd naar Barcelona voor de Grand Prix van Spanje.

Maar eerst de Britse Grand Prix. WK-leider Lewis Hamilton zal op zijn thuisbaan goed voor de dag willen komen, al zijn de vele honderdduizenden Britse fans die jaarlijks op de race afkomen nog altijd niet welkom. De Mercedes F1-coureur moest vorig jaar in de kwalificatie teamgenoot Valtteri Bottas 0,006 seconden voor laten gaan maar herstelde op zondagmiddag de rangorde met een overtuigende zege. Max Verstappen eindigde de race als vijfde. In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de Grand Prix van Groot-Brittannië 2020, waar je F1 kunt kijken en streamen en meer. Om waar ook ter wereld Ziggo en andere streamingdiensten te ontvangen die de Grand Prix uitzenden, kan je gebruikmaken van een VPN (uitleg).

Wanneer vindt de Grand Prix van Groot-Brittannië plaats?

Datum: Zondag 2 augustus juli 2020

Starttijd: 15.10 uur Nederlandse tijd

Starttijd lokale tijd: 14.10 uur

Het Formule 1-seizoen 2020 gaat verder met de Britse Grand Prix op het iconische Silverstone. Het raceweekend trapt af op vrijdag 31 juli met twee vrije trainingen van anderhalf uur. Deze vinden een uur later dan gebruikelijk plaats voor de Nederlandse kijker. Op zaterdag 1 augustus wordt nogmaals een uur getraind, waarna om 15.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie van start gaat. Op zondagmiddag 2 augustus gaan om 15.10 uur Nederlandse tijd de lichten op groen voor de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Hoe kan ik de Grand Prix van Groot-Brittannië kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.00 uur Nederlandse tijd

Wil je Formule 1 op televisie kijken? Dan zijn er in Nederland twee opties. Ziggo Sport zendt de Grand Prix van Groot-Brittannië live uit. Klanten van de aanbieder kunnen terecht op kanaal 14 voor een liveverslag van de race. Met het betaalpakket Ziggo Sport Totaal heb je ook toegang tot het speciale ‘Racing’-kanaal waarmee je ook livetiming, onboards en de driver tracker kunt volgen. De kosten voor deze betaalmodule bedragen 14,95 euro per maand. Dit pakket is ook verkrijgbaar voor klanten van andere aanbieders. De uitzending van de race wordt niet onderbroken door reclames.

Voorafgaand aan de race vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Presentator Rob Kamphues ontvangt enkele gasten in de studio, waaronder voormalig F1-coureur Robert Doornbos. Zij bespreken de gebeurtenissen van de afgelopen week en kijken vooruit naar de race. Ziggo was vanwege het coronavirus niet aanwezig bij de eerste reeks GP’s maar reist met een team van vier man af naar Silverstone voor de komende races. Naast commentator Olav Mol gaan ook pitreporter Jack Plooij, een cameraman en een technicus mee naar Engeland.

Mocht je niet de beschikking hebben over Ziggo of de voorkeur geven aan een andere zender, dan is RTL Deutschland een optie. De Duitse commerciële zender heeft in 2020 nog de rechten voor de Formule 1, eind dit jaar loopt het contract af. De race wordt voorafgegaan door een voorbeschouwing, waardoor de uitzending om 14.00 uur Nederlandse tijd begint. De live-uitzending van de wedstrijd wordt enkele malen onderbroken door reclame. Klanten van KPN, Telfort en XS4ALL vinden RTL Deutschland op kanaal 47. Bij Ziggo is deze zender terug te vinden op kanaal 58. Met T-Mobile Thuis kan je terecht op kanaal 397, Tele2-klanten op kanaal 223.

Kan ik de race streamen?

Heb je geen televisie in de buurt? Dan is er een alternatief: het streamen van de Formule 1-actie. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Een jaarabonnement op deze dienst kost 64,99 euro per jaar. Met F1TV Pro kan je alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race live kijken via je mobiel, tablet of laptop. Buiten de racebeelden heb je toegang tot extra features, zoals livetiming, onboardcamera’s van alle coureurs en de boordradioberichten tussen pitmuur en coureur. Bovendien kan je zelf kiezen welke commentator je wilt beluisteren. Olav Mol is een van de opties, maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld Britse of Duitse verslaggevers.

Ook Ziggo biedt een streamingsdienst om de Formule 1 live te kijken: Ziggo Sport Go. Dit abonnement is voor iedereen verkrijgbaar, ook als je geen klant bent van deze aanbieder. De kosten bedragen 9,99 euro per maand. Via deze dienst kan je live de vrije trainingen, kwalificatie en de race bekijken op je smartphone, tablet of pc/laptop. Het abonnement werkt in heel Europa waardoor je overal naar de F1 kunt kijken.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 brengt na afloop van de race een video uit met daarin de hoogtepunten van de race. Doorgaans duurt deze samenvatting tussen de vijf en tien minuten. Je ziet de beelden van de start, de belangrijkste inhaalacties, crashes en doorslaggevende momenten. Aan het einde wordt de uitslag besproken.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Groot-Brittannië?

De race wordt verreden over 52 ronden over het 5,891 kilometer lange circuit van Silverstone. Een F1 GP gaat over minimaal 305 kilometer. In het geval van de Britse Grand Prix is de totale lengte 306,332 kilometer. De Grand Prix van Monaco vormt een uitzondering: deze race gaat over ‘slechts’ 260 kilometer. Een Formule 1 Grand Prix duurt maximaal twee uur, tenzij de race wordt stilgelegd door een rode vlag.