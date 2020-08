Verstappen ziet vooruitgang: "Maar het is nog niet hoe ik wil"

Verstappen trapte het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië vrijdag af met de snelste tijd in de eerste training. In de de tweede oefensessie kon de Nederlander met dank aan Romain Grosjean, die flink in de weg reed, geen snelle rondetijd neerzetten, maar met zijn eerder op de dag geklokte 1.27.422 had hij nog altijd wel de derde dagtijd in handen.

In een interview voor Ziggo Sport-programma Formule 1 Café bevestigde Verstappen dat er progressie is geboekt met de RB16: “Vooruitgang, ja, maar het is nog niet hoe ik wil. Vooral de langzame bochten niet. Daar komen we nog wel wat tekort. Maar het was beter.” De hoge temperaturen op de eerste dag speelden Red Bull in de kaart, al maakte de wind het rijden niet eenvoudig. De condities zullen gedurende de rest van het weekend mogelijk minder in het voordeel van Verstappen en co zijn. “Zaterdag wordt een totaal andere dag”, weet de achtvoudig Grand Prix-winnaar. “Het wordt veel kouder en de wind draait ook een andere kant op. Het is best wel grappig dat we het over de wind hebben, maar deze auto’s zijn zo gevoelig voor de wind. Hoe de wind staat, kan dus heel veel uitmaken. Dat geldt sowieso voor de temperatuur. Ik had natuurlijk graag gezien dat het op zaterdag ook zo warm zou worden, want dan is Mercedes gewoon iets langzamer. In de hitte kunnen ze niet zoveel vermogen zetten.”

Niettemin was het een positieve begin van het weekend voor Red Bull. “Ja, absoluut”, beaamt Verstappen. “Veel beter dan verwacht.” Verstappen denkt dat hij ook in de tweede training een gooi naar de snelste tijd had kunnen doen, als Grosjean wat beter in zijn spiegels had gekeken. “We hadden zeker voor de eerste plek kunnen gaan, maar ik was nog niet helemaal tevreden met de balans, dus daar moeten we nog wel even aan werken. Maar zoals ik al zei, hebben we zaterdag een totaal andere dag. Dus je kan nu wel bepaalde dingen gaan oplossen, maar dan ga je morgen naar buiten en klopt het weer niet. Je moet dus een beetje anticiperen.”

Foutje

Aan het begin van de dag was te horen hoe Verstappen over de boordradio klaagde over twee schuimen knobbels die op zijn headrest waren aangebracht. “Alex rijdt daarmee, maar ik leun altijd heel erg de bochten in met mijn hoofd. Dat is gewoon mijn stijl”, aldus Verstappen, die vervolgens aangeeft dat het niet de bedoeling was dat deze toevoegingen op zijn headrest zouden zitten. “Ze wilden het al een paar keer bij mij proberen, maar dit was een foutje. Ik reed naar buiten en had natuurlijk meteen zoiets van: wat is dit? Ik kan er echt niet mee rijden. Dat gaat echt niet, want het voelt in de bochten dan net alsof mijn hoofd vastzit."

In de tweede training werden er minder ronden gereden dan gepland, maar werden er wel stappen in de goede richting gezet. “In het begin was ik niet blij met de balans, dus dan moet je naar binnen om de auto aan te laten passen. Toen ging ik op de soft band naar buiten en werd ik een keer opgehouden en daarna die hadden we natuurlijk rode vlag [voor een crash van Alex Albon]. Dus dat was niet ideaal”, zei Verstappen over de momenten die ertoe bijdroegen dat hij aan het einde van de oefensessie slechts veertiende in de tijdenlijst zou staan. “Daarna wilden we weer naar buiten rijden voor een long run maar toen waren ze aan de voorkant iets vergeten vast te zetten, met de roll bar. Dus moest ik weer naar binnen. Dan moet alles aan de voorzijde weer open en dat duurt gewoon even. Niet ideaal, maar uiteindelijk zijn we nog wel op de medium banden naar buiten geweest en dat ging op zich best wel goed.”

Om 12.00 uur Nederlandse tijd keren Verstappen en de negentien andere Formule 1-coureurs terug op het circuit om de derde vrije training voor de Britse Grand Prix af te werken.