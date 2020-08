Ricciardo: Lijkt alsof 'rake-concept' Red Bull voorbijgestreefd is

Wie een zijaanzicht van een willekeurige Red Bull-bolide uit de voorbije jaren bekijkt, ziet het meteen: de achterkant staat relatief ver omhoog ten opzichte van de voorkant. Het betreft de 'hoge rake' waar Red Bull-ontwerper Adrian Newey van oudsher graag mee werkt. In de kampioensjaren van Sebastian Vettel was dat al kenmerkend voor de formatie uit Milton Keynes en in het hybride tijdperk is deze filosofie onveranderd gebleven.

Dit concept heeft Red Bull vele successen gebracht, maar nu het gat met Mercedes intact blijft, komt tijdens de virtuele persconferentie de vraag op of het plafond van dat concept misschien in zicht is? Mercedes is immers succesvoller met een veel lagere rake en ook Racing Point is van de Red Bull-filosofie afgestapt en scoort inmiddels beter met de Mercedes-aanpak. "Ik ben natuurlijk geen specialist op dat vlak, maar de suggestie [dat de grens van de hoge rake wat in zicht is] kan wel eens behoorlijk accuraat zijn", reageert Ricciardo desgevraagd.

"In de jaren waarin Red Bull succesvol was met Vettel en Webber draaide het er alleen maar om die achterkant zo hoog mogelijk te krijgen. Zelfs in mijn tijd bij Red Bull was dat nog het geval en gingen we daar vol voor. Maar nu zie je dat Mercedes succesvoller is met een veel minder rigoureuze aanpak", vervolgt de goedlachse coureur uit Perth zijn verhaal. "Ik weet het antwoord natuurlijk niet honderd procent zeker als buitenstaander en ga daar ook niet over liegen, maar van buitenaf ziet dat er zeker zo uit. Dus dat het idee van een hoge rake z'n piek inmiddels heeft gehad en dat men nu andere manieren vindt om sneller te gaan."

Ricciardo ziet zijn voormalig race-engineer als belangrijke waarde voor Albon

Naast deze gedachte over het al dan niet van invloed zijn van de rake, worstelt Red Bull ook met de balans van de 2020-creatie. Mede door die problemen is Alexander Albon overgestapt van race-engineer. Vanaf dit weekend werkt hij samen met de ervaren Simon Rennie, die eerder Ricciardo bijstond in zijn Red Bull-periode. Volgens de Australiër is zijn rentree op het circuit belangrijk voor Red Bull en voor Albon in het bijzonder. "Om te beginnen draait het met een race-engineer allemaal om vertrouwen. Je moet echt een goede band hebben en dat had ik met Simon. Maar los daarvan heeft hij veel ervaring in het vak en is hij erg goed. Wat betreft Alex en Simon denk ik ook dat het zeker goed gaat, al is de relatie met iedere coureur weer anders en is het onderlinge vertrouwen zoals gezegd heel belangrijk. Maar voor mij werkte dat in ieder geval heel goed", besluit de man die volgend jaar voor McLaren rijdt.