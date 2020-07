Gridstraf voor Kvyat wegens nieuwe versnellingsbak

Kvyat en AlphaTauri-collega Pierre Gasly zullen zaterdag met een nieuwe versnellingsbak aan hun werkdag beginnen na problemen in Hongarije. Gasly viel met een stukke versnellingsbak uit in Hongarije en ook aan de bak van Kvyat werden problemen vastgesteld na de race.

Omdat Gasly uitviel mag hij een nieuwe versnellingsbak gebruiken zonder dat daar een straf op komt te staan. Kvyat haalde de finish wel en krijgt dus een gridstraf van vijf plaatsen. Vrijdag reed het duo nog niet met de nieuwe bak, maar met het exemplaar dat voor de vrijdagtrainingen wordt gebruikt. Daarmee eindigden Gasly en Kvyat respectievelijk achtste en vijftiende in de tweede training.

"Het was een goede, productieve dag", aldus Kvyat, die mede door de crash van Alexander Albon geen competitieve tijd kon neerzetten. "Het was jammer dat de rode vlag uitkwam net toen ik op nieuwe banden stond, maar verder hebben we weer veel geleerd. Ik was best tevreden met de balans van de wagen. We moeten het een en andere analyseren en verbeteren voor zaterdag, want het zal weer nipt worden in de middenmoot."

Gasly had dan weer meer werk om de balans op niveau te krijgen. "We hebben heel wat geprobeerd, maar ik kreeg de balans nog niet exact zoals ik wil. Qua snelheid ziet het er wel oké uit, maar de omstandigheden worden de komende dagen heel anders."