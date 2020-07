Albon kreeg 20G te verduren bij crash: "Maar ik voel me prima"

Albon leek aan een solide trainingsdag bezig op Silverstone, totdat hij tijdens de middagsessie ineens behoorlijke schade reed. Albon verloor de controle over zijn wispelturig RB16 bij de snelle rechterknik van Stowe en kwam hardhandig in aanraking met de vangrails. "Maar het gaat goed met me hoor, het kon minder. Ik heb al wel zwaardere crashes meegemaakt", laat Albon na afloop van de vrijdagse trainingen weten.

"Wat er gebeurde? Tja, ik moet de beelden eigenlijk nog eens bekijken. Ik verloor de achterkant heel snel, probeerde nog wel te corrigeren en dacht ook dat ik de auto kon opvangen, maar dat bleek door de 'tankslapper' toch niet het geval. Verder moeten we naar de data kijken", vervolgt Albon zijn uitleg. De schuiver van Albon is extra kostbaar doordat Red Bull op Silverstone vele upgrades introduceerde. De crash van Albon kostte zijn team tijd en derhalve waardevolle data.

Desondanks heeft Albon wel voldoende meters afgelegd om te voelen dat Red Bull op de goede weg is. "We hebben als team zeker een stap gezet. We hadden het om eerlijk te zijn slechter verwacht. Maar vanaf de allereerste run voelde de auto best aardig aan", vervolgt Albon. Dat betekent overigens nog niet dat Red Bull zich dit weekend met Mercedes kan meten, allerminst zelfs. "Ik weet zeker dat Mercedes nog veel achter de hand heeft gehouden, dus dat zullen we morgen pas zien. Maar onze auto voelt in ieder geval beter in balans, al wordt het weer vanaf morgen wel compleet anders", duidt hij op de ongewoon hoge temperaturen op vrijdag.