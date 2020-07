Ferrari voorbereid op 'twee zware weekenden' in Silverstone

Ferrari sloeg dit jaar de plank mis met de nieuwe SF1000 en staat na drie races pas op de vijfde plaats bij de constructeurs. Veel beterschap moeten we de komende twee weekenden, wanneer er twee keer op het Britse Silverstone wordt gereden, niet verwachten van de Italianen. Leclerc was vrijdagnamiddag vierde in de tweede training, maar waarschuwt voor 'twee zware weekenden' in Silverstone omdat zijn Ferrari het vooral op de langere runs lastig had en zijn snelste tijd niet representatief was.

Volgens de Monegask heeft Ferrari gegokt met de afstelling van de wagen, wat een snellere tijd oplevert in de kwalificatie maar voor problemen zorgt over een race-afstand. “Qua racesnelheid hebben we het heel zwaar gehad, daar moeten we zeker aan werken", legt Leclerc uit. "Het kwalificatietempo is een beetje beter dan verwacht, dus dat is goed. We hebben voor een vrij radicale aanpak gekozen met onze hoeveelheid downforce. Dat lijkt te lonen in de kwalificatie, maar niet in de race. We moeten de data analyseren en kijken wat we zaterdag moeten doen.”

"We kunnen nog altijd veel dingen veranderen, dus we proberen te begrijpen wat we kunnen veranderen om misschien het kwalificatietempo een beetje op te offeren om beter te zijn in de race. De balans vinden is tot dusver heel moeilijk. De wagen was moeilijk te besturen en het was lastig om geen fouten te maken. Daar moeten we zeker wat aan doen, want een hele race met die balans rijden wordt een enorme uitdaging.”

Vettel kon van zijn kant weinig uitproberen. Hij stond de eerste training aan de kant met een kapotte intercooler. Na de middag was er een probleem met het rempedaal wat hem lang in de garage hield. “Het was een verstoorde dag, waardoor het moeilijk was om in het ritme te komen", klinkt het bij de viervoudige wereldkampioen. "Al bij al hebben we toch nog een paar dingen kunnen leren, maar we moeten de wagen verbeteren.”

Na een bloedhete dag op Silverstone zou het zaterdag een stuk afkoelen, iets wat Ferrari niet slecht zou uitkomen. “Ik denk dat het circuit er anders bij zal liggen, het zou moeten afkoelen. Ik hoop dat we daar iets op kunnen verzinnen. Hopelijk hebben we morgen een betere dag."

