Mercedes beleeft een 'moeizame dag' door weersomstandigheden

Volgens Hamilton had Mercedes “een moeizame dag” door de winderige condities op Silverstone. “Het is hier altijd winderig, en eigenlijk is dat juist een goed element aan dit circuit. Soms komt de wind uit alle hoeken en dat maakte het vandaag erg lastig.” Daarbij kwam dat de wereldkampioen ook nog eens worstelde met de balans van de W11. “De balans is niet zo goed als ik had gedacht dus daar gaan we vanavond aan werken. Kijken of we het kunnen oplossen. Het is geen ramp, maar het was zeker een moeizame dag.”

Hamilton had in de tweede sessie hoger kunnen eindigen als hij zijn tweede snelle ronde op de zachte band niet had moeten afbreken. “We gingen naar buiten en ik had het gevoel dat de banden niet zo goed waren als het eerste setje”, verklaarde de Engelsman. “We gaan het uitzoeken, we hebben zulke geweldige technici. Dat is het mooie aan dit team, we duiken direct diep in de details en komen dan hopelijk tot een paar goede aanpassingen.”

Bottas was na afloop wat tevredener met de vooruitgang die hij van de eerste sessie naar de tweede sessie boekte. “De eerste sessie was op het vlak van de balans wat lastiger. Natuurlijk hebben we nog wat werk te doen, maar ik had geen slecht gevoel in de tweede training. De verschillen zijn vrij klein en normaal gesproken kunnen we altijd nog wel een paar stappen zetten voor de kwalificatie. Ik maak me dus niet al te veel zorgen.”

Vandaag was het 36 graden in Silverstone, morgen wordt het een stuk koeler en dat kon wel eens in het voordeel werken van Mercedes, denkt de Fin. “Racing Point en Red Bull zagen er sterk uit. Maar we hebben morgen compleet andere omstandigheden met een veel lagere baantemperatuur en de wind zal ook flink gaan draaien. Dat zal op deze baan een grote invloed hebben.”