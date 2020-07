Uitgelegd: Waarom het protest tegen Racing Point zo complex is

Het protest van Renault tegen Racing Point spitst zich concreet toe op de veelbesproken brake ducts. Dit is een handigheidje van het Franse merk, een manier om de verdere gelijkenissen aan de kaak te stellen. De brake ducts bieden één van de weinige opties om dat met kans van slagen te doen. Het bewuste onderdeel behoort dit jaar tot de 'listed parts'. Dat betekent dat een team zo'n onderdeel niet blind mag inkopen, maar dat de formatie zelf de intellectuele eigendommen (Intellectual Property, kortweg IP) moet bezitten. Mocht dit bij Racing Point niet het geval blijken, dan heeft Renault beet. Maar makkelijk zal het aantonen allerminst worden.

De timing van het Renault-protest tegen Racing Point

Maar eerst terug naar de basis, te beginnen met de timing. Want waarom heeft Renault na de GP van Stiermarken een protest ingediend? "Om eerlijk te zijn waren we dit in Melbourne al van plan, maar toen kregen we de kans niet", zegt Marcin Budkowski tegen Motorsport.com. Dat komt natuurlijk door corona, maar waarom heeft Renault dan geen actie ondernomen bij de eerstvolgende gelegenheid, de Oostenrijkse GP? "De Formule 1 en FIA hebben samen met de teams ongekend werk geleverd om die eerste race mogelijk te maken. Daar wilden we respect voor tonen en het feest niet overschaduwen door een protest. We hebben dit in Barcelona al lang en breed gezien, maar protesteren bij de eerste race leek ons niet het juiste om te doen."

De tweede race op de Red Bull Ring werd aangegrepen als geschikt moment. Bijkomend voordeel bleek dat de weerstand tegen Racing Point toen al was toegenomen in de paddock. Zo hadden enkele teams achter de schermen hun steun uitgesproken voor de actie van Renault. Nagenoeg alle rivalen bleken ontevreden over het kopieergedrag, maar enkel Renault kwam echt in actie. Vreemd is het niet dat uitgerekend het Franse merk naar de stewards is gestapt. Renault had nog een appeltje te schillen met Racing Point. Vorig jaar waren de rollen namelijk omgedraaid en bracht Racing Point met een geslaagd protest de geautomatiseerde rembalans van Renault aan het licht.

De inhoud van het protest

Ditmaal is Renault aan zet en draait het om de brake ducts. Zoals hierboven gemeld heeft dat alles met de 'listed parts' te maken. Waar teams probleemloos een versnellingsbak of vele andere onderdelen mogen kopen, geldt dat niet voor de 'listed parts'. Daarvoor staat in appendix zes van de sportieve reglementen vermeld dat teams met een eigen ontwerp voor de dag moeten komen, ieder team moet de intellectuele eigendommen in bezit hebben. Juist op dat vlak denkt Renault kans van slagen te hebben. "Wij stellen dat Racing Point voor de brake ducts een Mercedes-design gebruikt en dat die onderdelen eigenlijk zijn ontworpen door een andere deelnemer", legt Budkowski uit.

Wat betreft de buitenkant van de brake ducts beroept Renault zich op talloze foto's, de overeenkomsten zijn onmiskenbaar. Het Franse merk verwacht dat de binnenkant ook identiek is, maar heeft daarvoor het protest bij de FIA nodig. "Wij geloven dat de geometrie die Racing Point dit jaar voor de brake ducts gebruikt overeenkomt met die van Mercedes in 2019. Het lijkt in ieder geval geen eigen design te zijn en dat staat wel in de reglementen omschreven", aldus Budkowski. "De buitenkant kun je nog namaken op basis van afbeeldingen, maar de binnenkant niet. Het is aan de FIA om met dit protest te beoordelen of de binnenkant ook overeenkomt met die van Mercedes."

De rol van Mercedes in het protest

Stel dat dit het geval is, komt Mercedes dan ook in een kwaad daglicht te staan? Je zou denken van wel, want waar heeft Racing Point die informatie anders vandaan? Maar de beantwoording is niet zo simpel en juist dat brengt ons bij het meest complexe aspect van dit verhaal: in 2019 stonden de brake ducts nog niet op de lijst met 'listed parts' en hoefden teams niet zelf de intellectuele eigendommen te hebben.

Dat betekent dat het delen van data toen nog was toegestaan. Mercedes mocht in 2019 nog 'gewoon' informatie over de brake ducts aan Racing Point geven, maar dit jaar niet meer. Het maakt dat de timing cruciaal is en dat Mercedes alleen schuldig wordt bevonden als bewezen wordt dat het Zuid-Duitse merk na de jaarwisseling informatie heeft prijsgegeven. "En daar hebben we totaal geen aanwijzingen voor. Als er al informatie is gedeeld tussen de partijen, dan is dat waarschijnlijk in 2019 gebeurd over toen nog 'unlisted parts'", aldus Nikolas Tombazis namens de FIA.

Een bijna filosofische vraag

Die laatste woorden geven aan hoe de kaarten daadwerkelijk zijn geschud. Mercedes heeft in 2019 waarschijnlijk informatie over de brake ducts gedeeld, maar dat mocht toen nog waardoor ze in het FIA-verdict buiten schot blijven. De vervolgvraag luidt wat Racing Point met die informatie heeft gedaan. Op dat vlak heeft Renault meer vertrouwen in een voor hen goede afloop. "We weten dat het toegestaan was om in 2019 informatie over de brake ducts te delen en ook te ontvangen. Het is alleen niet toegestaan om die informatie één-op-één te gebruiken voor het design van dit jaar", laat de technische man van Renault weten.

Dat brengt ons tot de kern. Racing Point mocht in 2019 wel informatie over de brake ducts ontvangen, maar die kennis in 2020 niet gebruiken. Dit leidt ertoe dat de FIA spreekt van 'een filosofische vraag' bij dit protest. Dat klinkt vreemd, maar Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer legt perfect uit waarom deze woorden hout snijden. "Dingen die je in 2019 hebt geleerd, kun je niet ineens vergeten", aldus Szafnauer. "Daar schuilt de verwarring in." Toch weet hij zeker dat Racing Point de zaak gaat winnen. "Dat je de opgedane kennis uit 2019 gebruikt, betekent nog niet dat het geen eigen design is." Of de FIA het daarmee eens of is of niet, is een filosofische kwestie. Want kun je verwachten dat mensen vergeten en weggooien wat je enkele maanden ervoor hebben geleerd? Racing Point is inderdaad geïnspireerd door Mercedes, maar Szafnauer twijfelt niet over de benodigde intellectuele eigendommen. "Het is onmogelijk dat ze illegaal zijn, we hebben 886 tekeningen voor onze brake ducts."

Naast dit filosofische aspect - 'we kunnen niet vergeten wat we hebben geleerd' - is de zaak nog om een andere reden complex. Dat komt door de implicaties die aan de FIA-uitspraak worden toegedicht. De kwestie gaat over een specifiek onderwerp, maar wordt door concurrenten veel breder getrokken. Zo noemt Red Bull-teambaas Christian Horner het 'fundamenteel' voor de toekomst van de Formule 1. Helmut Marko heeft al aangegeven dat AlphaTauri de Red Bull-bolide één-op-één zal kopiëren als de autosportfederatie haar fiat geeft aan de brake ducts van Racing Point. Deze zaak gaat voor teams over de vraag of F1 een kopieerkampioenschap kan worden of niet. De zaak an sich is al niet makkelijk en door de mogelijk verstrekkende gevolgen zijn de ogen nog veel meer op de FIA gericht. Het maakt het protest tegen 'de roze Mercedes' buitengewoon interessant. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

