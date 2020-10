Wolff: Besluit Williams over Russell ‘politiek en commercieel’

Vorige week kwamen geruchten naar buiten dat het plekje van Russell bij Williams in gevaar zou zijn. Sergio Perez zou nadrukkelijk in beeld zijn bij het in Grove gevestigde team, nadat de Mexicaan zijn zitje bij Racing Point in 2021 moet afstaan. Russell heeft sindsdien meermaals benadrukt dat hij zich geen zorgen maakt - mede doordat hij al een contract heeft voor 2021 - en stelde ook dat de geruchten op gang werden gebracht door het kamp rond Perez. Mercedes-teambaas Wolff mengde zich ook al in de discussie door contact te zoeken met Williams, nadat het team weigerde te bevestigen dat Russell en Nicholas Latifi volgend seizoen voor het team uitkomen.

Russell is sinds 2017 onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes en Wolff vindt dat de jonge coureur in de F1 thuishoort. “George heeft bewezen dat hij het verdient in de Formule 1 te zijn.” Ook tijdens de Portugese GP bewees de Brit dat, zegt Wolff. “Hij reed op solide wijze in de middenmoot. Ik denk niet dat het besluit draait om zijn kwaliteiten als coureur, het is waarschijnlijk eerder een politiek en commercieel besluit. Het is aan de nieuwe eigenaren van Williams om te bepalen op welk vlak ze het team willen helpen. We moeten de onafhankelijkheid van Williams en hun besluitvorming respecteren. Ik denk dat hij in een goede positie verkeert.”

Mocht Russell daadwerkelijk zijn plekje bij Williams verliezen, dan kan hij rekenen op de steun van Wolff en Mercedes. Zij willen dan een ‘enorm’ testprogramma opzetten voor hem, waarbij hij ook de vaste reserverijder van het team wordt. De Oostenrijker heeft er echter vertrouwen in dat Russell volgend jaar op de grid staat en de coureur in kwestie stelt dat hij nog niet met Wolff overlegd heeft over andere opties. “We hebben nog niet gesproken over een vangnet. Hij zei ‘luister, ik sta achter je’, en hij zei dat ik me geen zorgen moest maken en dat ik volgend jaar op de grid sta. Er is natuurlijk een hoop speculatie, maar ik denk dat het gevoed wordt door andere mensen. Alles komt goed. Ik denk dat alles uiterlijk eind volgende week opgehelderd wordt door het team.”

Met medewerking van Luke Smith