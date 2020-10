Mercedes-Benz breidt aandelenpakket in Aston Martin uit

De overeenkomst heeft vooralsnog vooral invloed op de ‘normale’ straatauto’s. Naast de aankoop van het pakket aandelen gaat Mercedes namelijk de technische samenwerking met Aston Martin verder vergroten. De Engelsen laat weten dat Aston Martin toegang krijgt tot “een reeks technologieën van wereldklasse, waaronder de architectuur van de aandrijflijnen (voor conventionele, hybride en elektrische voertuigen) en toekomstgerichte elektrische en elektronische architectuur, voor alle productlanceringen tot 2027.”

De bedoeling is dat de straatauto’s van Aston Martin nog meer voorzien zullen worden van technologie van Mercedes en AMG en dat er in de toekomst dus ook hybride en zelfs elektrische Astons het licht zullen zien. Dat is cruciaal voor de toekomst van het bedrijf, aldus Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. “Dit is een omslagpunt voor Aston Martin. Het is het resultaat van zes maanden van enorme inspanningen op weg naar succes. Het is een grote en opwindende kans die voor ons ligt. Met deze nieuwe, uitgebreide overeenkomst krijgen we toegang tot technologieën van wereldklasse waarmee we onze langetermijnplannen voor productuitbreiding, waaronder elektrische en hybride aandrijflijnen, kunnen ondersteunen.”

Zorgenkindje

Aston Martin is al jarenlang een zorgenkindje in de autoindustrie. Het klassieke merk verkoopt hoogwaardige sportwagens, maar is in het verleden al meerdere malen failliet gegaan. Begin dit jaar kwam de meerderheid van het bedrijf in handen van Stroll. De Canadese miljardair heeft grootse plannen met Aston Martin.

Belangrijk (marketing)onderdeel van die plannen is een rentree in de Formule 1. Het merk zal volgend jaar in de F1-arena naamgever worden van het team dat nu nog Racing Point heet. Die stal werkt binnen de reglementen van de FIA al nauw samen met de Mercedes F1-stal. Om de zaken verder te compliceren is ook Mercedes-teambaas Toto Wolff medeaandeelhouder van Aston Martin en voormalig Mercedes-AMG-topman Tobias Moers werd eerder dit jaar al bij Aston aangesteld als nieuwe CEO.

Niet alleen Mercedes steekt (meer) geld en know-how in Aston Martin. Het bedrijf laat weten dat het ook een kapitaalinjectie krijgt van twee nieuwe aandeelhouders; Zelon Holdings, een investeringsvehikel van een anonieme Europese familie, en Permian Investment Partners, een Amerikaans hedgefonds.