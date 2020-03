Stroll: Fabrieksteam in F1 'fundering' voor toekomst Aston Martin

Stroll is sinds de zomer van 2018 eigenaar van Racing Point, het voormalige Force India. Zo’n anderhalf jaar na de overname van het team, kocht de Canadese miljardair zich afgelopen januari in bij Aston Martin. Tegelijkertijd met de aankondiging dat Stroll en een consortium aandelen in de autofabrikant hadden gekocht, werd bekendgemaakt dat Racing Point vanaf 2021 door het leven gaat als het Aston Martin F1 Team.

In een video die als vervanger moet dienen van een gepland evenement op de uitgestelde autosalon van Genève benadrukte Stroll het belang van het F1-team voor de toekomst van Aston Martin. “De fundering van de strategie is om Aston Martin in 2021 als fabrieksteam terug te laten keren in de Formule 1, waarbij het opereert onder het eigen merk. Daarmee kunnen we een publiek van twee miljard mensen per jaar bereiken en onze klanten op 22 locaties betrekken en vermaken."

“Voor alle partijen is het erg spannend”, vervolgt Stroll. De strategie moet het merk Aston Martin laten uitgroeien tot het luxemerk bij uitstek, maar er zit meer achter de strategie. “Het is veel meer dan het promoten van de reeks [auto’s met] middenmotoren. Ik denk dat het een positief effect en een druppeleffect heeft op het bedrijf als geheel. Het geeft ons de kans om onze klanten te ontmoeten, ze onze nieuwe modellen te laten zien en om ze te laten ervaren hoe een weekend eruit ziet in de wereld van Aston Martin."

Aston Martin moet meer doen met autosportachtergrond

Stroll benadrukt dat Aston meer moet doen met haar achtergrond in de autosport. Het merk was in de jaren vijftig kort actief in de Formule 1, maar heeft een veel langere geschiedenis. Onder andere in de heuvelklimracerij. “Als racer in hart en nieren was het DNA van dit bedrijf dat wat me altijd tot Aston Martin aantrok, toen Lionel Martin in 1913 Aston Hill opreed. Dat is waar dit bedrijf om draait.”

“Het draait om het erfgoed en de geschiedenis in de racerij die destijds aan de technologie bijdroeg en hielp om geweldige auto’s te ontwikkelen. En nu de kans er is om in 2021 als fabrieksteam terug te keren in de Formule 1, om technologie van onze F1-team te kunnen delen met de projecten voor de openbare weg. Ik denk dat dit de kers op de taart is die Aston Martin nodig had om haar reeks te voltooien en terug te keren naar de roots in de autosport.”