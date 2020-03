Binotto: "Ferrari heeft geen verstoppertje gespeeld tijdens test"

Tijdens de testweken in Barcelona gaf Ferrari openlijk toe dat de tests niet zo goed verliepen als gehoopt en dat de verwachting is dat het seizoen wordt aangevangen met een achterstand op rivalen Mercedes en Red Bull. De concurrentie denkt echter dat Ferrari niet het achterste van de tong heeft laten zien. De snelheid op de rechte stukken viel weliswaar tegen in vergelijking met vorig jaar, maar een aantal racesimulaties van het team oogden daarentegen wel sterk.

Toch is het volgens Binotto niet zo dat Ferrari haar ware potentieel verborgen houdt: “Wij verstoppen ons niet. Dat is onze ware snelheid. Ik denk dat het op de rechte stukken lastig is om te onderscheiden wat luchtweerstand en wat vermogen is, maar we komen duidelijk snelheid tekort in vergelijking met andere deelnemers. Ik denk dat het enerzijds beïnvloed wordt door de luchtweerstand en anderzijds door het betrouwbaarheidsprogramma dat wij draaien.”

Ferrari beter in racesimulatie dan in 2019

Binotto zei dat het team gefocust is op het verbeteren van de SF1000, die in het algemeen nog tekort lijkt te komen ten opzichte van met name Red Bull en Mercedes. “Ik denk dat we nog steeds moeten werken aan de balans en de afstelling van de auto, zodat we de gehele prestatie op het circuit verbeteren.” Dat moet gebeuren door de ‘basissnelheid’ van de auto te verbeteren, wat volgens de Italiaan draait om het vermogen, de luchtweerstand en de downforce van de bolide. Toch ziet Binotto een lichtpuntje: hij meent dat Ferrari qua racepace een stap heeft gezet ten opzichte van de concurrentie.

“Als je kijkt naar het plaatje van de wintertest denk ik dat we in verhouding tot de rest een betere racepace hebben in vergelijking met de snelheid in de kwalificatie, maar dat houdt niet in dat we de beste zijn”, stelt Binotto. “Ik denk dat we het in de kwalificatiesimulaties iets lastiger hebben dan in de racesimulaties. Dat is iets wat we moeten begrijpen, analyseren en uiteindelijk ook aanpakken.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble

